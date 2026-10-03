BPDLH Kelola Dana Abadi Rp8,3 Triliun, Hasil Investasi Dialokasikan untuk Asuransi BMN

JAKARTA - Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) mengelola dana abadi kebencanaan dengan total mencapai Rp8,3 triliun. Lembaga berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) di bawah naungan Kementerian Keuangan ini bertugas mengelola dana pembiayaan bagi perlindungan serta pemeliharaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto mengatakan, lantaran pokok dana abadi tersebut tidak boleh tergerus, BPDLH diamanatkan untuk memutar dana tersebut pada instrumen investasi agar menghasilkan imbal hasil kelolaan yang dapat disalurkan ke berbagai program ketahanan bencana (disaster resilience).

"BPDLH disuruh untuk bekerja menginvestasikan atas dana abadinya ini. Nah dari dana kelolaan atas dana abadinya inilah yang kemudian BPDH bersama dengan pemerintah, kemudian menciptakan banyak program terkait dengan disaster resilience," kata Joko dalam Media Gathering Kemenkeu di Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/10/2026).

Salah satu program konkret yang ditopang oleh hasil investasi ini adalah implementasi Asuransi Barang Milik Negara (ABMN) yang resmi digulirkan sejak 2025.

Pada tahap awal, program ini telah memproteksi aset-aset vital di tiga kementerian kunci.