Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ekonomi RI Semester II-2026 Diprediksi Melambat, meski Masih di Atas 5 Persen

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |18:37 WIB
Ekonomi RI Semester II-2026 Diprediksi Melambat, meski Masih di Atas 5 Persen
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 diproyeksikan mencapai 5,3 persen. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 diproyeksikan mencapai 5,3 persen. Penyesuaian estimasi tersebut dipicu realisasi laju ekspansi ekonomi nasional pada semester I-2026 yang tercatat lebih kuat dari perkiraan awal.

Senior Economist DBS Bank, Radhika Rao, menjelaskan kinerja solid pada paruh pertama 2026 ditopang oleh terjaganya daya beli masyarakat lantaran harga bahan bakar belum sepenuhnya diteruskan ke harga eceran SPBU, pemberian stimulus untuk rumah tangga, serta percepatan belanja pemerintah yang tumbuh hingga dua digit dalam lima hingga enam bulan pertama.

"Karena kombinasi ini, kami harus menaikkan proyeksi pertumbuhan kami. Pertumbuhan diperkirakan akan lebih solid dari dugaan awal. Angka kami sekarang berada di 5,3 persen," kata Radhika dalam agenda media briefing "Membaca Arah Investasi Indonesia 2027 di Tengah Sinyal Global, Risiko, dan Peluang bagi Perusahaan Multinasional", Kamis (10/9/2026).

Meski demikian, Radhika memproyeksikan laju pertumbuhan ekonomi pada semester II-2026 akan sedikit melambat, meski masih mampu bertahan di atas level 5 persen.

Perlambatan tersebut disebabkan oleh berakhirnya sejumlah faktor penopang sementara yang terjadi pada semester pertama.

"Pada semester kedua tahun ini, kami melihat pertumbuhan masih bertahan di atas 5 persen, tetapi beberapa faktor sementara tersebut tidak akan terulang kembali. Itulah mengapa kami memperkirakan laju pertumbuhan yang sedikit lebih lambat," ujar dia.

Selain berakhirnya momentum Ramadan dan Lebaran, perlambatan pada paruh kedua juga dipengaruhi oleh penyesuaian tempo belanja pemerintah guna menjaga batas defisit fiskal, serta potensi tingginya impor energi akibat penguatan harga minyak mentah dunia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/320/3241139//prabowo_subianto-H9KR_large.png
RI Akan Jadi Negara Ekonomi Terbesar ke-4 Dunia, Prabowo: Masa Depan Kita Cerah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/320/3240733//airlangga-oTkx_large.jpg
Airlangga: Daerah Terdampak Bencana Alami Kontraksi Ekonomi, Logistik Terhambat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/320/3239819//purbaya-ePv9_large.jpg
Purbaya: Kalau Pemerintah Malas Saja, Ekonomi Bisa Tumbuh 6 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/320/3239269//daya_beli-B3fu_large.jpg
Tantangan Ekonomi RI Semester II-2026: Daya Beli Mulai Tertekan, Warga Makin Pilih-Pilih Belanja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/320/3239117//ekonomi_indonesia-Xv7W_large.jpg
Investasi Jadi Kunci Ekonomi RI Tumbuh 5,6 Persen pada 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/320/3239063//purbaya-05t9_large.jpg
Purbaya Pede Ekonomi RI Tumbuh 6 Persen, Ciptakan 2,4 Juta Lapangan Kerja
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement