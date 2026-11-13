Menkeu Pastikan Aliran Modal Asing Tetap Positif di Tengah Dinamika MSCI

JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa aliran modal asing masuk (capital inflow) ke pasar keuangan Indonesia masih terjaga pada zona positif, meskipun terdapat penyesuaian evaluasi atau catatan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Menurut Suahasil, daya tarik imbal hasil (yield) yang kompetitif membuat investor global tetap menempatkan dananya pada instrumen Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

“Meskipun ada notes dari MSCI seperti itu, namun kita lihat aliran modal masuk asing ke Indonesia tetap dipertahankan, bisa bertahan di tingkat yang positif karena yield yang kompetitif,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (13/11/2026).

Suahasil menjelaskan bahwa kuatnya minat investor terhadap instrumen SBN dan SRBI didukung oleh tingkat imbal hasil yang fleksibel dan bersaing. Strategi ini menjadi instrumen pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional agar arus modal masuk tetap berkelanjutan.

Ia merinci bahwa sepanjang periode September hingga November 2026, aliran modal asing yang masuk ke instrumen surat utang dan moneter tetap stabil di kisaran Rp126 triliun hingga Rp127 triliun.

Oleh karena itu, Suahasil memandang langkah tindak lanjut yang tengah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait evaluasi MSCI menjadi sangat krusial untuk meredam tekanan di pasar saham.