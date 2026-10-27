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Suahasil Bertemu Gubernur Pramono Anung Bahas Transportasi Publik dan Beasiswa LPDP Jakarta

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |18:17 WIB
Suahasil Bertemu Gubernur Pramono Anung Bahas Transportasi Publik dan Beasiswa LPDP Jakarta
Menkeu Suahasil dan Gubernur DKI Pramono (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk membahas berbagai agenda strategis pembangunan daerah. Pertemuan ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak mendiskusikan sejumlah rencana pembangunan infrastruktur dan layanan sosial di Ibu Kota, mulai dari sektor transportasi publik, hunian, renovasi fasilitas pendidikan, hingga program pendidikan tinggi.

Melalui unggahan di akun Instagram resminya, Suahasil menegaskan bahwa kolaborasi lintas tingkatan pemerintah merupakan elemen kunci dalam mempercepat efektivitas pembangunan.

"Kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik," tulis Suahasil dalam unggahan akun Instagram @menkeuri, Selasa (27/10/2026).

Suahasil menjelaskan bahwa pembahasan mencakup prioritas pembangunan Jakarta, termasuk inisiatif di bidang pendidikan untuk memfasilitasi putra-putri Jakarta menempuh pendidikan di mancanegara.

"Dalam pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta @pramonoanungw, Menkeu Suahasil Nazara membahas sejumlah rencana pembangunan Jakarta, mulai dari transportasi publik, hunian dan renovasi sekolah, hingga rencana program beasiswa LPDP Jakarta bagi putra-putri Jakarta yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri," ujar Instagram @menkeuri.

Suahasil mengungkaplam bahwa dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan secara adaptif untuk memenuhi kebutuhan skala prioritas masyarakat di daerah. Menurutnya, keterbukaan komunikasi antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memastikan setiap kebijakan pembangunan memberikan manfaat berkelanjutan.

 

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