Suahasil Akan Lantik Pimpinan Tinggi Madya Hari Ini

JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara dijadwalkan menggelar agenda pelantikan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenkeu pada hari ini, Jumat (23/10/2026). Prosesi pelantikan pejabat eselon I tersebut bakal dilaksanakan di Aula Djuanda, Gedung Juanda 1, Kementerian Keuangan, Jakarta.

Berdasarkan informasi resmi dari Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, agenda pelantikan pimpinan tingkat eselon I ini dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB.

"Bersama ini kami mengundang rekan-rekan untuk hadir dan meliput agenda Pelantikan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Keuangan," tulis Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu dalam keterangan resminya kepada media, Jumat (23/10/2026).

Sebagai informasi, Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya merupakan jenjang jabatan struktural tertinggi dalam birokrasi aparatur sipil negara (ASN) yang setara dengan Pejabat Eselon I (Eselon I.a dan Eselon I.b).