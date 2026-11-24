Restrukturisasi BUMN, Suahasil Beri Karpet Merah Pajak untuk Danantara

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberi dukungan belanja perpajakan (tax expenditure) bagi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam rangka memperlancar proses restrukturisasi BUMN.

Kebijakan insentif fiskal tersebut telah diatur secara resmi melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2026.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, Danantara berencana merampingkan portofolio bisnis BUMN dari semula lebih dari 1.000 perusahaan menjadi sekitar 300 perusahaan. Dalam proses konsolidasi tersebut, terdapat sejumlah entitas yang memiliki kewajiban pajak terutang, sehingga pemerintah memutuskan untuk tidak memungut pajak di muka selama tahap restrukturisasi berlangsung.

“Danantara ingin melakukan perbaikan, dari 1.000 perusahaan lebih menjadi 300 perusahaan. Itu ada beberapa yang terutang pajak. tapi kita akan lakukan, silahkan, enggak usah bayar pajak dulu di depan. Tapi habis itu bekerja yang keras ya, sehingga bisa tumbuh investasinya 7 persen. Investasinya harusnya Indonesia itu 35 persen dari PDB-nya. Sekarang mungkin kira-kira 30-31 persen investasi dalam total PDB kita,” ujar Suahasil di Jakarta, Selasa (24/11/2026).

Menurut Suahasil, pemberian insentif pajak pada tahap restrukturisasi merupakan bentuk komitmen otoritas fiskal agar pungutan pajak tidak menghambat langkah awal konsolidasi Danantara.

Dengan demikian, Danantara diharapkan dapat berperan optimal sebagai katalisator investasi nasional, menggarap proyek-proyek berskala besar, serta mendorong agenda hilirisasi dan industrialisasi yang mampu menarik partisipasi sektor swasta.

“Pajak akan menyediakan insentif untuk berbagai macam restrukturisasi danantara, sehingga sesudah itu, Danantara tidak usah bayar pajak di muka untuk restrukturisasinya,” tegasnya.