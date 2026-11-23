Profil dan Harta Kekayaan Sugiono, Menko PMK yang Diusulkan Jadi Cawapres Prabowo

Sugiono menjadi salah satu nama yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden (cawapres). (Foto: Okezone.com/Ist)

JAKARTA – Sugiono menjadi salah satu nama yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden (cawapres). Sekretaris Jenderal Partai Gerindra yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) tersebut tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp13,15 miliar berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik 2025.

Berdasarkan laporan yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 31 Maret 2026, total kekayaan Sugiono mencapai Rp13.153.336.184. Jumlah tersebut merupakan keseluruhan aset yang dilaporkan tanpa dikurangi utang karena dia tercatat tidak memiliki kewajiban utang.

Harta kekayaan Sugiono didominasi aset tanah dan bangunan senilai Rp7.784.000.000 atau sekitar Rp7,78 miliar. Dia melaporkan memiliki dua bidang tanah di Kabupaten Bogor.

Aset pertama berupa tanah seluas 2.756 meter persegi dengan nilai Rp6,89 miliar. Sementara aset kedua berupa tanah seluas 596 meter persegi senilai Rp894 juta. Kedua bidang tanah tersebut tercatat sebagai hasil sendiri.

Selain properti, Sugiono memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp820 juta. Aset tersebut terdiri atas Jeep Rubicon tahun 2011 senilai Rp275 juta, Honda Civic tahun 1997 senilai Rp20 juta, serta sepeda motor Honda GL1800DK tahun 2020 senilai Rp525 juta.

Sugiono juga melaporkan kepemilikan surat berharga senilai Rp510 juta. Adapun kas dan setara kas yang dimilikinya mencapai Rp4.039.336.184 atau sekitar Rp4,03 miliar.