4 Tol Baru Dibuka Gratis saat Nataru 2027, Ini Daftarnya

4 Tol Baru Dibuka Gratis saat Nataru 2027, Ini Daftarnya (Foto: Dokumentasi Jasa Marga)

JAKARTA - Empat ruas tol baru sepanjang total 61,90 kilometer (km) akan dibuka secara fungsional selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027. Keempat ruas tersebut dapat dilintasi masyarakat secara gratis atau bertarif nol rupiah.

Pengoperasian tol fungsional tersebut bertujuan menyediakan alternatif perjalanan sekaligus membagi arus kendaraan saat terjadi peningkatan mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun.

"Jalur fungsional ini kami siapkan sebagai alternatif perjalanan bagi masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru. Dengan pilihan rute yang lebih beragam, kami berharap arus kendaraan dapat terbagi, terutama saat volume lalu lintas meningkat," kata Direktur Utama Jasa Marga Rivan A Purwantono dalam keterangannya di Jakarta.

Empat ruas tol yang disiapkan untuk beroperasi secara fungsional tersebar di sejumlah wilayah Pulau Jawa:

1. Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II Selatan Paket 3 Sadang-Kutanegara sepanjang 8,50 km.

2. Jalan Tol Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi (Prosiwangi) Paket 3 Simpang Susun (SS) Paiton-SS Besuki sepanjang 25,60 km.

3. Jalan Tol Jogja-Bawen sepanjang 13,07 km. Ruas ini terdiri dari Seksi 1 Yogyakarta-Banyurejo sepanjang 8,80 km dan Seksi 6 Ambarawa-Bawen sepanjang 4,27 km.

4. Jalan Tol Jogja-Solo sepanjang 14,73 km. Ruas tersebut mencakup Paket 1.2B Prambanan-Purwomartani sepanjang 11,48 km serta Paket 2.2B Gerbang Tol (GT) Trihanggo-Junction (JC) Sleman sepanjang 3,25 km.

Jasa Marga memastikan seluruh ruas tol fungsional tersebut dapat dilalui tanpa dikenakan tarif. Meski demikian, pengguna jalan tetap diwajibkan melakukan tapping kartu uang elektronik di gerbang tol.

Dalam pengoperasiannya, keempat ruas tersebut tidak dibuka selama 24 jam. Jasa Marga akan mengatur waktu pembukaan dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas dan cuaca.