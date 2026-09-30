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Tol Prosiwangi Segmen Gending-Paiton Beroperasi Hari Ini, Gratis Selama 14 Hari

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |07:42 WIB
Tol Prosiwangi Segmen Gending-Paiton Beroperasi Hari Ini, Gratis Selama 14 Hari
Jalan Tol (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Jalan Tol Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi (Prosiwangi) segmen Gending-Paiton sepanjang 23,515 kilometer mulai beroperasi pada Rabu (30/9/2026) pukul 10.00 WIB. Pengguna jalan dapat melintasi ruas tol tersebut secara gratis selama 14 hari.

PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB) menerapkan tarif nol rupiah selama masa sosialisasi sebelum tarif tol diberlakukan. Kebijakan tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum terkait penetapan pengoperasian dan besaran tarif Tol Prosiwangi segmen Gending-Paiton.

Direktur Utama PT JPB Adi Prasetyanto mengatakan periode tanpa tarif tersebut menjadi bagian dari tahapan sosialisasi untuk memperkenalkan akses baru kepada masyarakat.

"Kami mengajak masyarakat untuk menikmati akses baru ini sekaligus mengenali jalur dan fasilitas yang tersedia, dengan tetap memperhatikan rambu-rambu dan ketentuan yang berlaku, termasuk memastikan kesiapan kartu uang elektronik selama melakukan perjalanan," ujar Adi dalam keterangan resmi, Rabu (30/9/2026). 

Meski tarifnya masih gratis, pengguna tetap wajib melakukan tapping kartu uang elektronik di gardu tol. Untuk perjalanan dari Gerbang Tol (GT) Kraksaan menuju GT Paiton maupun sebaliknya, pengguna tidak dikenakan tarif.

Namun, kendaraan yang melakukan perjalanan menerus dari arah Surabaya atau Malang menuju segmen Gending-Paiton tetap dikenakan tarif Jalan Tol Trans Jawa hingga GT Gending pada Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo.

Segmen Gending-Paiton dilengkapi dua gerbang tol, yakni GT Kraksaan dan GT Paiton. Masing-masing gerbang memiliki enam gardu yang terdiri dari tiga gardu masuk dan tiga gardu keluar, termasuk satu gardu reversible.

 

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