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Rosan Sebut 87% Pembiayaan RI Masih dari Bank, Ini Alternatifnya

Rohman Wibowo , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |10:30 WIB
Rosan Sebut 87% Pembiayaan RI Masih dari Bank, Ini Alternatifnya
CEO Danantara (Foto: Okezone)
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JAKARTA - CEO Danantara Rosan Roeslani menargetkan pembentukan Danareksa Investments mampu menggeser dominasi sektor perbankan dalam pembiayaan nasional menuju instrumen pasar modal. 

Langkah konsolidasi aset investasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini dirancang demi membuka alternatif sumber pendanaan jangka panjang yang lebih likuid dan kompetitif bagi sektor riil.

Struktur pembiayaan usaha di tanah air dinilai masih sangat timpang akibat ketergantungan yang kelewat tinggi pada likuiditas perbankan konvensional. Otoritas investasi pelat merah bertekad memperluas basis instrumen pasar keuangan agar korporasi maupun pelaku usaha memperoleh akses pendanaan jangka pendek, menengah, hingga panjang secara berkesinambungan.

"Selama ini di Indonesia pendanaannya masih sangat tergantung pada pihak perbankan yang mencapai kurang lebih 87 persen, sehingga kehadiran entitas baru ini diharapkan memberi dampak signifikan untuk mempertebal capital market," ujar Rosan selepas launching pembentukan Danareksa Investments, di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Rosan memaparkan, penguatan ekosistem pasar modal lewat peran manajer investasi pelat merah ini menjadi krusial di tengah tekanan yang tengah dihadapi bursa saham domestik. Aliran dana dari industri pengelolaan aset diharapkan dapat memicu ekspansi investasi langsung dengan imbal hasil yang sehat, sekaligus memberikan efek pengganda terhadap pergerakan roda perekonomian dan penciptaan lapangan kerja baru.

Rasio industri pengelolaan investasi domestik saat ini masih jauh dari potensi maksimal jika disandingkan dengan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Ketertinggalan tersebut justru menjadi peluang besar bagi ekspansi bisnis manajemen aset pelat merah untuk bertumbuh secara eksponensial di masa depan.

 

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