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Danantara Umumkan 101 Mitra Lolos Seleksi Proyek Sampah Jadi Listrik

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 30 Oktober 2026 |15:29 WIB
Danantara Umumkan 101 Mitra Lolos Seleksi Proyek Sampah Jadi Listrik
Danantara (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantata mencatat minat investor terhadap proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) terus meningkat. 

PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera), perusahaan pengelolaan sampah terintegrasi milik Danantara Investment Management, mencatat sebanyak 101 entitas telah lolos seleksi Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) hingga tahap ketiga.

Jumlah tersebut meningkat lebih dari empat kali lipat dibandingkan dengan tahap pertama yang hanya diikuti 24 entitas. Penambahan peserta ini mencerminkan meningkatnya minat pelaku usaha untuk terlibat dalam pengembangan infrastruktur pengolahan sampah menjadi energi listrik di Indonesia.

Dalam seleksi DPT tahap ketiga, terdapat 26 entitas baru yang dinyatakan lolos. Dari jumlah tersebut, sebanyak 16 entitas merupakan konsorsium yang dipimpin oleh perusahaan lokal.

Selain pelaku industri dalam negeri, sejumlah perusahaan global dari China, Jepang, Prancis, Singapura, Korea Selatan, India, dan Hong Kong juga tercatat masuk dalam daftar calon mitra.

Chief Executive Officer Denera Fadli Rahman mengatakan, peningkatan jumlah peserta DPT menunjukkan minat dunia usaha terhadap program PSEL semakin berkembang. Kondisi tersebut sekaligus membuka ruang partisipasi lebih luas bagi industri dalam negeri.

"Bagi Denera, keberlanjutan proses ini merupakan bagian penting dalam membangun ekosistem pengolahan sampah menjadi energi yang terstruktur dan berkelanjutan di Indonesia dengan tata kelola yang baik," ujar Fadli dalam keterangan resminya, Jumat (30/10/2026).

Sementara itu, Chief Operating Officer Denera Dimas Adi Wibowo menilai pengembangan proyek PSEL membutuhkan kolaborasi berbagai pihak yang memiliki kompetensi dan sumber daya berbeda.

 

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