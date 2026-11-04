Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Danantara Bidik Investasi Rp543 Triliun Lewat New Asia Forum di Bali

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |12:03 WIB
Danantara Bidik Investasi Rp543 Triliun Lewat New Asia Forum di Bali
Danantara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara membidik potensi investasi yang mencapai USD30 miliar atau setara Rp543 triliun pada penyelenggaraan New Asia Forum (NAF) 2026. Forum investasi internasional tersebut akan mempertemukan sejumlah raksasa pengelola dana investasi dunia dengan pemerintah dan pelaku industri di Bali pada 3–4 Desember 2026.

Sejumlah institusi investasi global yang dipastikan hadir antara lain BlackRock, KKR, Brookfield, Oaktree, dan Franklin Templeton. Institusi-institusi tersebut secara kolektif mengelola dana hingga triliunan dolar AS di pasar publik maupun privat.

Kehadiran para investor global tersebut diharapkan dapat membuka peluang kemitraan strategis dan memperkuat aliran investasi jangka panjang ke kawasan Asia, termasuk Indonesia. Selain institusi keuangan global, forum tersebut juga akan dihadiri para pemimpin bisnis dan teknologi dari Freeport-McMoRan, Jardine Matheson, AirAsia, Databricks, Archer Aviation, dan Honeywell.

Managing Director Global Relations & Communications Danantara Indonesia, Pahala Nugraha Mansury mengatakan, kehadiran institusi investasi global menunjukkan meningkatnya perhatian investor dunia terhadap potensi ekonomi Asia.

Menurutnya, tantangan utama bukan sekadar menarik modal asing sebanyak-banyaknya, melainkan memastikan investasi tersebut dapat berkembang menjadi kemitraan jangka panjang dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian.

"New Asia Forum mempertemukan investor global, pemerintah, dan pelaku industri untuk bertukar pandangan sekaligus membuka peluang kerjasama. Kami ingin pembicaraan yang dilaksanakan di forum ini bisa berlanjut menjadi kolaborasi dan investasi nyata," ujar Pahala dalam keterangan resminya, Selasa (3/11/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/01/320/3251399/danantara-ow0J_large.jpeg
Danantara dan TIME Jajaki Kerja Sama untuk Promosikan Potensi Investasi RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/30/320/3251234/bumn-qgbc_large.jpg
6 Fakta Merger hingga Menutup BUMN Merugi Demi Laba Ratusan Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/30/320/3251140/danantara-bIce_large.jpg
Danantara Umumkan 101 Mitra Lolos Seleksi Proyek Sampah Jadi Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/320/3251003/rosan-6th8_large.jpg
Singapura Panggil 10 Petinggi Sawit RI, Ini Penjelasan Rosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/320/3250711/danantara-9vKH_large.jpg
Danantara dan BP BUMN Jalankan Reformasi BUMN, Ini Hasilnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/320/3250528/danantara-SK3J_large.jpg
Danantara Siapkan BUMN Tekstil, Buka Opsi Selamatkan Pabrik Eksisting
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement