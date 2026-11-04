Danantara Bidik Investasi Rp543 Triliun Lewat New Asia Forum di Bali

JAKARTA - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara membidik potensi investasi yang mencapai USD30 miliar atau setara Rp543 triliun pada penyelenggaraan New Asia Forum (NAF) 2026. Forum investasi internasional tersebut akan mempertemukan sejumlah raksasa pengelola dana investasi dunia dengan pemerintah dan pelaku industri di Bali pada 3–4 Desember 2026.

Sejumlah institusi investasi global yang dipastikan hadir antara lain BlackRock, KKR, Brookfield, Oaktree, dan Franklin Templeton. Institusi-institusi tersebut secara kolektif mengelola dana hingga triliunan dolar AS di pasar publik maupun privat.

Kehadiran para investor global tersebut diharapkan dapat membuka peluang kemitraan strategis dan memperkuat aliran investasi jangka panjang ke kawasan Asia, termasuk Indonesia. Selain institusi keuangan global, forum tersebut juga akan dihadiri para pemimpin bisnis dan teknologi dari Freeport-McMoRan, Jardine Matheson, AirAsia, Databricks, Archer Aviation, dan Honeywell.

Managing Director Global Relations & Communications Danantara Indonesia, Pahala Nugraha Mansury mengatakan, kehadiran institusi investasi global menunjukkan meningkatnya perhatian investor dunia terhadap potensi ekonomi Asia.

Menurutnya, tantangan utama bukan sekadar menarik modal asing sebanyak-banyaknya, melainkan memastikan investasi tersebut dapat berkembang menjadi kemitraan jangka panjang dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian.

"New Asia Forum mempertemukan investor global, pemerintah, dan pelaku industri untuk bertukar pandangan sekaligus membuka peluang kerjasama. Kami ingin pembicaraan yang dilaksanakan di forum ini bisa berlanjut menjadi kolaborasi dan investasi nyata," ujar Pahala dalam keterangan resminya, Selasa (3/11/2026).