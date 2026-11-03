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Danantara Gandeng 32 Kampus, Dorong Riset Masuk Industri

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 03 November 2026 |19:05 WIB
Danantara Gandeng 32 Kampus, Dorong Riset Masuk Industri
Danantara Indonesia menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta 32 perguruan tinggi untuk memperkuat kolaborasi riset dan industri. (Foto: Okezone.com)
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JAKARTA – Danantara Indonesia menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta 32 perguruan tinggi untuk memperkuat kolaborasi riset dan industri. Kerja sama diarahkan untuk mempercepat pemanfaatan hasil penelitian agar dapat dikembangkan menjadi produk dan solusi yang dibutuhkan dunia usaha.

Kesepakatan tersebut menjadi salah satu rangkaian kerja sama yang dihasilkan dalam Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 di Fairmont Jakarta. Kolaborasi itu melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset, perusahaan, dan ekosistem badan usaha milik negara (BUMN).

Melalui kerja sama tersebut, Danantara ingin mendekatkan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi dengan kebutuhan industri. Dengan demikian, hasil riset tidak berhenti pada publikasi akademik, tetapi memiliki peluang untuk dikembangkan dan dikomersialkan.

Selain menggandeng BRIN dan 32 perguruan tinggi, Danantara Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Perindustrian.

Kerja sama lintas kementerian tersebut bertujuan menyelaraskan agenda riset, pengembangan talenta, kebutuhan industri, mekanisme pendanaan, dan peluang investasi strategis. Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat hilirisasi hasil penelitian sekaligus memperkuat kemampuan teknologi industri nasional.

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