Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Inflasi Tembus 3,23 Persen, Harga Cabai Jadi Biang Kerok

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 07 November 2026 |05:05 WIB
4 Fakta Inflasi Tembus 3,23 Persen, Harga Cabai Jadi Biang Kerok
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Indonesia pada Oktober 2026 sebesar 0,22 persen secara bulanan (month-to-month). (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Indonesia pada Oktober 2026 sebesar 0,22 persen secara bulanan (month-to-month). Angka tersebut mendorong inflasi tahunan (year-on-year) mencapai 3,23 persen. Sementara itu, inflasi tahun kalender (year-to-date) tercatat sebesar 2,40 persen.

Kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) terutama dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Sejumlah komoditas pangan, khususnya cabai merah, cabai rawit, dan sayuran hortikultura, menjadi penyumbang utama inflasi selama Oktober 2026.

Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah menilai inflasi masih terkendali dan tidak perlu dikhawatirkan karena berada dalam rentang sasaran. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga memastikan pemerintah tetap mendorong pertumbuhan ekonomi melalui bantuan sosial, penguatan daya beli, serta peningkatan ekspor dan impor.

Berikut fakta-fakta inflasi Oktober 2026 yang mencapai 3,23 persen:

1. BPS Catat Inflasi Bulanan 0,22 Persen, Tahunan 3,23 Persen

BPS mencatat kenaikan harga barang dan jasa secara umum pada Oktober 2026. Kondisi tersebut tecermin dari peningkatan IHK nasional dari 112,31 pada September menjadi 112,56 pada Oktober 2026.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyampaikan, inflasi bulanan mencapai 0,22 persen. Sementara itu, inflasi tahunan tercatat 3,23 persen dan inflasi tahun kalender sebesar 2,40 persen.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/320/3251710//airlangga-0LnJ_large.jpg
Inflasi Tembus 3,23 Persen, Airlangga Tetap Pede Ekonomi RI Tumbuh 6 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/320/3251568//bps_soal_inflasi_oktober_2026-JkRT_large.jpg
BPS Catat Inflasi Oktober 2026 Sebesar 0,22 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/30/320/3251056//pasar-EGPu_large.jpg
Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit hingga Telur Ayam Anjlok hingga 20 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/320/3250596//cabai-WnN6_large.jpg
Harga Cabai Rawit Merah Tembus Rp100.350 per Kg, Sejumlah Pangan Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/26/320/3250197//pasar-BAGk_large.jpg
Harga Pangan Melonjak, Bawang, Beras, Cabai, Telur hingga Minyak Goreng Makin Mahal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/320/3249442//pasar-YiHA_large.jpg
Harga Pangan Terbaru: Cabai Rawit Merah Tembus Rp103.250 per Kg
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement