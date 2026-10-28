Harga Cabai Rawit Merah Tembus Rp100.350 per Kg, Sejumlah Pangan Turun

Harga cabai rawit merah mencapai Rp100.350 per kilogram (kg) pada Rabu (28/10/2026). (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA – Harga cabai rawit merah mencapai Rp100.350 per kilogram (kg) pada Rabu (28/10/2026), meski sejumlah komoditas pangan lainnya mengalami penurunan harga. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, harga sejumlah bahan pangan bergerak bervariasi.

Pada kelompok bawang, harga bawang merah naik 0,13% menjadi Rp37.150 per kg. Sebaliknya, harga bawang putih turun 0,65% menjadi Rp38.300 per kg.

Untuk beras, harga beras kualitas bawah I stagnan di Rp14.950 per kg, sedangkan beras kualitas bawah II naik 0,34% menjadi Rp14.800 per kg. Harga beras medium I dan medium II masing-masing bertahan di Rp16.650 dan Rp16.450 per kg.

Sementara itu, harga beras kualitas super I naik 0,28% menjadi Rp18.000 per kg. Beras kualitas super II juga naik 0,29% menjadi Rp17.450 per kg.

Pada kelompok cabai, harga cabai merah besar turun 4,09% menjadi Rp72.750 per kg. Harga cabai merah keriting turun 2,3% menjadi Rp85.100 per kg, sedangkan cabai rawit hijau turun 0,06% menjadi Rp79.700 per kg. Adapun cabai rawit merah turun 2,81% menjadi Rp100.350 per kg.