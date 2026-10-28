Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Cabai Rawit Merah Tembus Rp100.350 per Kg, Sejumlah Pangan Turun

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 28 Oktober 2026 |09:11 WIB
Harga Cabai Rawit Merah Tembus Rp100.350 per Kg, Sejumlah Pangan Turun
Harga cabai rawit merah mencapai Rp100.350 per kilogram (kg) pada Rabu (28/10/2026). (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Harga cabai rawit merah mencapai Rp100.350 per kilogram (kg) pada Rabu (28/10/2026), meski sejumlah komoditas pangan lainnya mengalami penurunan harga. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, harga sejumlah bahan pangan bergerak bervariasi.

Pada kelompok bawang, harga bawang merah naik 0,13% menjadi Rp37.150 per kg. Sebaliknya, harga bawang putih turun 0,65% menjadi Rp38.300 per kg.

Untuk beras, harga beras kualitas bawah I stagnan di Rp14.950 per kg, sedangkan beras kualitas bawah II naik 0,34% menjadi Rp14.800 per kg. Harga beras medium I dan medium II masing-masing bertahan di Rp16.650 dan Rp16.450 per kg.

Sementara itu, harga beras kualitas super I naik 0,28% menjadi Rp18.000 per kg. Beras kualitas super II juga naik 0,29% menjadi Rp17.450 per kg.

Pada kelompok cabai, harga cabai merah besar turun 4,09% menjadi Rp72.750 per kg. Harga cabai merah keriting turun 2,3% menjadi Rp85.100 per kg, sedangkan cabai rawit hijau turun 0,06% menjadi Rp79.700 per kg. Adapun cabai rawit merah turun 2,81% menjadi Rp100.350 per kg.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/26/320/3250197//pasar-BAGk_large.jpg
Harga Pangan Melonjak, Bawang, Beras, Cabai, Telur hingga Minyak Goreng Makin Mahal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/320/3249442//pasar-YiHA_large.jpg
Harga Pangan Terbaru: Cabai Rawit Merah Tembus Rp103.250 per Kg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/21/320/3249354//elnino-6qNn_large.png
BI Waspadai El Nino, Harga Beras, Cabai hingga Bawang Merah Terancam Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/320/3249000//pasar-iMhA_large.jpg
Daftar Harga Pangan Hari Ini: Beras Rp16.500, Minyak Goreng Rp20.200, Daging Rp151.000 per Kg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/18/320/3248621//sayur-CErp_large.jpg
Harga Cabai hingga Daging Sapi Naik, Bawang Merah dan Telur Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/320/3246206//pasar-AjwE_large.jpg
Harga Pangan Hari Ini: Cabai Rp114 Ribu, Gula Rp20 Ribu, Bawang Merah Rp43 Ribu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement