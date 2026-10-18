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HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Cabai hingga Daging Sapi Naik, Bawang Merah dan Telur Turun

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 18 Oktober 2026 |11:54 WIB
Harga Cabai hingga Daging Sapi Naik, Bawang Merah dan Telur Turun
Harga cabai, daging sapi, minyak goreng, hingga beras premium naik hari ini. (Foto: Okezone.com/Feby)
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JAKARTA – Harga cabai, daging sapi, minyak goreng, hingga beras premium naik hari ini. Sementara itu, beberapa bahan pokok lainnya, seperti bawang merah, telur ayam, dan gula pasir, mengalami penurunan harga.

Berdasarkan data Informasi Pangan Jakarta, harga cabai rawit merah naik Rp4.644 menjadi Rp86.111 per kg. Cabai merah besar juga mengalami kenaikan sebesar Rp3.900 menjadi Rp67.500 per kg.

Selanjutnya, harga cabai merah keriting naik Rp1.117 menjadi Rp74.722 per kg. Sementara itu, harga cabai rawit hijau naik Rp780 menjadi Rp63.056 per kg.

Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas daging sapi murni sebesar Rp2.524 menjadi Rp148.333 per kg. Harga minyak goreng naik Rp813 menjadi Rp22.084 per liter.

Untuk komoditas beras, harga beras premium naik Rp603 menjadi Rp17.750 per kg. Beras kualitas medium juga naik Rp191 menjadi Rp14.750 per kg. Sebaliknya, harga beras IR 64 kualitas I turun Rp424 menjadi Rp15.267 per kg.

Pada kelompok bumbu dapur, harga bawang putih naik Rp453 menjadi Rp41.667 per kg. Sementara itu, harga bawang merah turun Rp630 menjadi Rp39.722 per kg.

Komoditas lainnya yang mengalami kenaikan harga adalah kentang, yakni sebesar Rp254 menjadi Rp18.778 per kg. Harga garam juga naik Rp468 menjadi Rp5.306 per 250 gram.

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