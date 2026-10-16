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Harga Pangan Hari Ini: Daging Sapi Rp152.600 per Kg, Cabai Tembus Rp103.350

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |11:16 WIB
Harga Pangan Hari Ini: Daging Sapi Rp152.600 per Kg, Cabai Tembus Rp103.350
Harga Pangan Hari Ini: Daging Sapi Rp152.600 per Kg, Cabai Tembus Rp103.350 (Foto: Kementan)
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JAKARTA - Harga pangan terpantau mengalami pergerakan hari ini, Jumat (16/10/2026). Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, sejumlah komoditas mengalami penurunan harga, meski tidak sedikit juga yang naik.

Harga bawang merah mengalami kenaikan harga sebesar 0,54 persen menjadi Rp37.250 per kg. Kemudian bawang putih turun 0,52 persen menjadi Rp38.600 per kg. 

Kemudian, harga beras kualitas bawah I masih sama dengan hari sebelumnya di harga Rp14.900 per kg. Beras kualitas bawah II dibanderol Rp14.750 per kg.

Sementara itu, harga beras medium I turun 0,3 persen menjadi Rp16.600 per kg. Beras medium II naik sebesar 0,3 persen menjadi Rp16.450 per kg. Beras kualitas super I dan II juga dibanderol sama dengan hari sebelumnya, yakni masing-masing di harga Rp17.950 dan Rp17.400 per kg.

Pada aneka cabai, cabai merah besar naik 5,5 persen menjadi Rp74.850 per kg. Cabai merah keriting naik 3,5 persen menjadi Rp87.250 per kg. Cabai rawit hijau naik 3,71 persen menjadi Rp79.700 per kg. Cabai rawit merah turun 0,1 persen menjadi Rp103.350 per kg.

 

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