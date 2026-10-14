Harga Pangan Naik, Cabai Rawit Merah hingga Beras Makin Mahal

JAKARTA - Harga pangan nasional terpantau mengalami lonjakan pada hari ini, Rabu (14/10/2026). Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, kenaikan harga berlaku baik untuk komoditas bawang putih beras, cabai, daging, hingga minyak goreng.

Untuk komoditas bawang putih yang naik 0,13 persen menjadi Rp38.850 perkg. Beras kualitas bawah I naik 0,34 persen menjadi Rp14.950 per kg. Beras kualitas bawah II naik 0,34 persen menjadi Rp14.750 per kg.

Kenaikan harga juga berlaku untuk beras kualitas medium I yang naik 0,3 persen menjadi Rp16.650 per kg. Beras kualitas medium II naik 0,3 persen menjadi Rp16.450 per kg. Beras kualitas super I naik 0,28 persen menjadi Rp18.000 per kg. Beras kualitas super II naik 0,29 persen menjadi Rp17.400 per kg.

Cabai merah besar naik 6,29 persen menjadi Rp74.400 per kg. Cabai merah keriting naik 5,34 persen menjadi Rp87.850 per kg. Cabai rawit hijau naik 5,49 persen menjadi Rp79.700 per kg. Cabai rawit merah naik 3,19 persen menjadi Rp105.250 per kg.

Daging sapi kualitas I naik 0,43 persen menjadi Rp153.150 per kg. Daging sapi kualitas II naik 0,42 persen menjadi Rp144.050 per kg. Gula pasir kualitas premium naik 0,24 persen menjadi Rp20.500 per kg. Sementara itu gula pasir lokal naik 1,04 persen menjadi Rp19.400 per kg.