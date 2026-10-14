Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Pangan Naik, Cabai Rawit Merah hingga Beras Makin Mahal

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |09:48 WIB
Harga Pangan Naik, Cabai Rawit Merah hingga Beras Makin Mahal
Harga Pangan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA  - Harga pangan nasional terpantau mengalami lonjakan pada hari ini, Rabu (14/10/2026). Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, kenaikan harga berlaku baik untuk komoditas bawang putih beras, cabai, daging, hingga minyak goreng.

Untuk komoditas bawang putih yang naik 0,13 persen menjadi Rp38.850 perkg. Beras kualitas bawah I naik 0,34 persen menjadi Rp14.950 per kg. Beras kualitas bawah II naik 0,34 persen menjadi Rp14.750 per kg.

Kenaikan harga juga berlaku untuk beras kualitas medium I yang naik 0,3 persen menjadi Rp16.650 per kg. Beras kualitas medium II naik 0,3 persen menjadi Rp16.450 per kg. Beras kualitas super I naik 0,28 persen menjadi Rp18.000 per kg. Beras kualitas super II naik 0,29 persen menjadi Rp17.400 per kg.

Cabai merah besar naik 6,29 persen menjadi Rp74.400 per kg. Cabai merah keriting naik 5,34 persen menjadi Rp87.850 per kg. Cabai rawit hijau naik 5,49 persen menjadi Rp79.700 per kg. Cabai rawit merah naik 3,19 persen menjadi Rp105.250 per kg.

Daging sapi kualitas I naik 0,43 persen menjadi Rp153.150 per kg. Daging sapi kualitas II naik 0,42 persen menjadi Rp144.050 per kg. Gula pasir kualitas premium naik 0,24 persen menjadi Rp20.500 per kg. Sementara itu gula pasir lokal naik 1,04 persen menjadi Rp19.400 per kg.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/320/3247365/harga_cabai-9H8U_large.jpg
Harga Pangan Hari Ini Serba Naik, Cabai Rawit Merah Tembus Rp132.850 per Kg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/320/3246438/cabai-a0hx_large.jpg
Harga Pangan Hari Ini, Cabai, Beras hingga Minyak Goreng Naik 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/320/3245253/harga_pangan-YNqL_large.jpg
Harga Bawang Merah, Cabai, hingga Daging Ayam Naik Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/320/3244099/pangan-LxVd_large.jpg
Daftar Terbaru Harga Pangan Hari Ini: Bawang Merah-Beras Naik, Cabai Tembus Rp105.300 per Kg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/320/3243891/daging-j8E0_large.jpg
Harga Pangan Hari Ini: Daging Naik Tembus Rp152.650 per Kg, Cabai Turun Jadi Rp92.400
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/23/320/3243667/cabai-M3Id_large.jpg
Harga Pangan 23 September 2026: Bawang Merah-Beras Naik, Cabai Rp89.500 per Kg
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement