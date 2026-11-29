5 Fakta Utang Berbunga BUMN Rp1.604 Triliun hingga 41 Proyek Danantara

JAKARTA - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara melaporkan total utang berbunga atau interest-bearing debt konsolidasian lebih dari 1.000 perusahaan BUMN mencapai Rp1.604 triliun hingga akhir Desember 2025.

Nilai tersebut setara sekitar 53 persen dari total ekuitas konsolidasian yang hampir menyentuh Rp3.000 triliun. Selain utang, Danantara melalui PT Danantara Aset Management (DAM) menyiapkan 41 proyek strategis yang dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2027.

Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta utang berbunga BUMN hingga 41 proyek Danantara, Jakarta, Minggu (29/11/2026).

1. Utang Berbunga BUMN

Managing Director Danantara Finance Arief Budiman menjelaskan, utang berbunga konsolidasian BUMN yang mencapai Rp1.604 triliun tersebut merupakan akumulasi kewajiban lebih dari 1.000 perusahaan BUMN yang masuk dalam konsolidasi Danantara. Dengan demikian, angka tersebut bukan merupakan pinjaman yang secara langsung ditarik oleh BPI Danantara.

Menurut Arief, besaran utang berbunga tersebut masih tergolong moderat apabila dibandingkan dengan skala konsolidasi dan basis ekuitas perusahaan-perusahaan BUMN yang dikelola Danantara.

"Biasanya Bapak Ibu kalau melihat total utang, liabilitas macam-macam. Tapi kalau interest-bearing debt itu sebetulnya relatif terhadap skala Danantara konsolidasi Rp1.600 triliun. Jadi masih setengahnya dari kalau kita lihat equity ratio, ekuitas kita hampir Rp3.000 triliun," ujar Arief dalam konferensi pers laporan keuangan Danantara 2025 di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu 25 November 2026.

2. Danantara Pantau Kemampuan Bayar

Arief menjelaskan, selain memperhatikan besaran utang, Danantara juga memantau kemampuan masing-masing perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Pengawasan dilakukan baik pada tingkat konsolidasi maupun terhadap setiap BUMN secara individual.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan struktur permodalan dan kemampuan pembayaran utang perusahaan tetap terjaga di tengah upaya optimalisasi kinerja perusahaan pelat merah.

Di sisi lain, Arief mengungkapkan tingkat pengembalian ekuitas atau return on equity (ROE) Danantara secara proforma selama 12 bulan mencapai 8,7 persen.

Menurutnya, tingkat pengembalian tersebut masih sejalan dengan kinerja berbagai lembaga pengelola investasi atau fund lainnya.

"Sementara return on equity kita 8,7 persen, kurang lebih inline dengan berbagai fund lainnya," katanya.

Arief menambahkan, Danantara akan terus memantau perkembangan tingkat utang dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Pengawasan tersebut menjadi bagian dari pengelolaan portofolio BUMN secara terintegrasi.