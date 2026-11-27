DSI soal Praktik Under-Invoicing hingga Kumpulkan Data Eksportir

JAKARTA - PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) belum dapat menyimpulkan adanya praktik under-invoicing atau manipulasi nilai transaksi ekspor komoditas strategis Indonesia. Pasalnya, perusahaan masih membutuhkan data kontrak ekspor sebagai salah satu komponen penting untuk melakukan analisis dan verifikasi harga.

Direktur Keuangan dan Treasury DSI Sinthya Roesly mengatakan, saat ini pihaknya telah mengumpulkan sejumlah data dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Namun, data yang tersedia belum cukup untuk menghasilkan kesimpulan yang objektif mengenai dugaan under-invoicing maupun transfer pricing.

"Data yang sudah kami kumpulkan belum cukup konklusif untuk menilai atau memberikan kesimpulan bahwa terjadi under-invoicing dan transfer pricing. Ada satu aspek kunci yang belum kami miliki, yaitu kontrak. Kontrak ini baru akan diunggah mulai 1 Januari," ujar Sinthya dalam media briefing di Jakarta, Jumat (27/11/2026).

Menurutnya, keberadaan kontrak diperlukan agar DSI dapat melakukan penilaian secara lebih menyeluruh terhadap kewajaran harga transaksi ekspor. DSI juga perlu mencermati bagaimana harga ditetapkan oleh eksportir, termasuk berbagai ketentuan komersial yang tercantum dalam kontrak.

Karena itu, DSI memilih untuk berhati-hati sebelum menyampaikan kesimpulan mengenai potensi penyimpangan harga ekspor.

Di sisi lain, Direktur Utama DSI Luke Thomas Mahony mengatakan, perseroan tengah menyusun metodologi independen untuk menentukan kewajaran harga ekspor komoditas, khususnya batu bara, minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO), dan ferroalloy.

Untuk mendukung proses tersebut, DSI membentuk independent methodology committee yang melibatkan berbagai pihak dalam perdagangan, baik produsen maupun pembeli.

Komite tersebut akan mengidentifikasi indeks dan referensi harga yang selama ini digunakan pasar, termasuk berbagai penyesuaian transaksi yang sah seperti premium, discount, biaya pengangkutan atau freight, serta waktu transaksi.

"Prioritas kami adalah memastikan harga yang digunakan benar-benar merepresentasikan harga yang dilihat pasar. Karena itu, kami membentuk komite metodologi independen yang melibatkan kedua belah pihak dalam perdagangan, yaitu produsen dan pembeli," ujar Luke.