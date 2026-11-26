Cek Rekening, BSU 2026 Rp900.000 Siap Dicairkan!

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) siap menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 Rp900.000 kepada pekerja yang memenuhi syarat. Saat ini pemerintah masih melakukan finalisasi dan verifikasi data calon penerima BSU 2026.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker Cris Kuntadi mengatakan, proses BSU 2026 masih menunggu penyelesaian tahap finalisasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Setelah tahapan tersebut rampung, Kemnaker akan melanjutkan proses validasi dan verifikasi data calon penerima sesuai ketentuan yang berlaku.

"BSU 2026 saat ini masih dalam tahap pemrosesan. Kami masih menunggu finalisasi dari Kementerian Keuangan, kemudian dilanjutkan dengan validasi dan verifikasi data calon penerima oleh Kemnaker," ujar Cris dalam keterangan resmi, Rabu (25/11/2026).

Cris menegaskan, data yang saat ini masih dalam proses pemrosesan belum dapat dijadikan dasar untuk memastikan seseorang telah ditetapkan sebagai penerima BSU 2026. Dengan demikian, pekerja dan buruh masih harus menunggu hingga seluruh tahapan administrasi dan verifikasi selesai dilakukan.

Dia memahami bahwa pekerja dan buruh menantikan kepastian mengenai penyaluran bantuan tersebut. Oleh karena itu, Kemnaker berkomitmen menyampaikan perkembangan terbaru BSU 2026 melalui kanal komunikasi resmi kementerian.

Di sisi lain, Kemnaker mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai informasi palsu dan berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan program BSU 2026.