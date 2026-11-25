Laba Danantara Tak Capai Target Tahun Ini, Hanya Rp800 Miliar dari Rp3,4 Triliun

Laba Danantara Tak Capai Target Tahun Ini, Hanya Rp800 Miliar dari Rp3,4 Triliun (Foto: Rosan/Okezone)

JAKARTA - Laba bersih PT Danantara Investment Management (DIM) sepanjang tahun 2026 diproyeksi jauh dari target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang ditetapkan. DIM menargetkan laba bersih Rp3,4 triliun dalam RKAP 2026, namun hingga tutup tahun 2026 diproyeksikan hanya Rp800 miliar.

Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani mengatakan, tekanan di pasar modal menjadi salah satu penyebab laba Danantara Investment Management tidak capai target.

"Laba bersih 2026 diproyeksikan sebesar Rp0,8 triliun (Rp800 miliar), dibandingkan RKAP Rp3,4 triliun. Terutama karena tekanan pada pasar modal, yang terjadi pada saat ini, sehingga investasi di pasar modal atau investasi publik mengalami penurunan yang cukup besar," ujar Rosan dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI, Selasa (24/11/2026).

Meski demikian, Rosan menyebut sejumlah komponen kinerja yang berada dalam kendali manajemen masih berjalan sesuai atau lebih baik dari target RKAP. Komponen tersebut meliputi pendapatan treasury, pendapatan investasi privat, serta pengendalian biaya.

Di sisi lain, Danantara tetap menargetkan pertumbuhan neraca PT DIM pada akhir 2026 mencapai Rp248 triliun. Target tersebut didukung oleh 39 investasi yang telah ditandatangani maupun diselesaikan (sign atau close).

Memasuki 2027, Danantara menargetkan neraca PT DIM tumbuh menjadi Rp421 triliun. Seiring dengan pertumbuhan tersebut, rasio imbal hasil terhadap rata-rata ekuitas atau return on average equity (ROAE) ditargetkan meningkat menjadi 4 persen.