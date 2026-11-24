Danantara Tanam Mayoritas Investasi Rp60,6 Triliun di Saham Negara Maju

PT Danantara Investment Management (DIM) menempatkan sebagian besar portofolio investasi publik dan treasury di pasar saham negara maju. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - PT Danantara Investment Management (DIM) menempatkan sebagian besar portofolio investasi publik dan treasury di pasar saham negara maju (developed market). Dari total nilai pasar portofolio sebesar Rp60,6 triliun pada 2026, alokasi untuk saham negara maju mencapai 43,7%, sedangkan investasi pada saham Indonesia hanya sebesar 9,1%.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (24/11/2026), total investasi DIM per 30 Oktober 2026 didominasi instrumen ekuitas atau saham dengan porsi mencapai 57,4%.

Selain saham negara maju, DIM mengalokasikan 4,6% portofolionya pada saham negara berkembang (emerging market equities). Sementara itu, investasi pada saham Indonesia mencapai 9,1%.

Managing Director Treasury & Public Investment PT DIM Ali Setiawan mengatakan, penempatan investasi pada berbagai instrumen dan negara tidak hanya mempertimbangkan potensi imbal hasil, tetapi juga risiko, likuiditas, serta hubungan pergerakan antar-aset dalam portofolio.

Menurut dia, pertimbangan tersebut menjadi dasar perusahaan dalam menentukan alokasi investasi, termasuk menempatkan sebagian besar dana pada pasar saham negara maju.