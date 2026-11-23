Pertamina Pulihkan Nilai Aset Rp23,64 Triliun Lewat Perampingan 104 Anak Usaha

PT Pertamina (Persero) berhasil memulihkan nilai aset sebesar Rp23,64 triliun atau setara 1,3 miliar dolar AS melalui integrasi bisnis dan perampingan sejumlah anak usaha. (Foto: Okezone.com/Pertamina)

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) berhasil memulihkan nilai aset sebesar Rp23,64 triliun atau setara 1,3 miliar dolar AS melalui integrasi bisnis dan perampingan sejumlah anak usaha. Langkah tersebut dilakukan di tengah program penataan perusahaan atau streamlining yang dijalankan bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Pemulihan nilai aset tersebut sejalan dengan integrasi bisnis hilir Pertamina ke dalam Subholding Downstream di bawah Pertamina Patra Niaga. Melalui integrasi ini, Pertamina juga melakukan penataan terhadap 12 entitas anak usaha.

Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero), Agung Wicaksono, mengatakan integrasi bisnis hilir menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan memperkuat kinerja keuangan perusahaan.

Menurutnya, tanpa integrasi tersebut, Pertamina akan kesulitan mencapai target laba bersih setelah pajak (net profit after tax/NPAT) sebesar 3,5 miliar dolar AS pada 2026.

“Dampak operasionalnya terlihat dari realisasi sinergi dan recovery dari impairment sebesar 1,3 miliar dolar AS yang bisa terjadi, sekaligus kami terus mengawal penguatan hingga sampai titik SPBU dengan tetap mengedepankan prinsip no one left behind,” kata Agung dalam forum diskusi di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (23/11/2026).

Agung menjelaskan, Pertamina memiliki jumlah entitas usaha yang cukup besar di dalam ekosistem Danantara. Dari total lebih dari 1.000 perusahaan BUMN, sebanyak 257 entitas atau sekitar 25 persen berada di bawah grup Pertamina.

Menurutnya, banyaknya entitas tersebut tidak terlepas dari regulasi sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) yang menerapkan skema Production Sharing Contract (PSC) dengan prinsip ring fence.