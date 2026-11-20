Akuisisi Lapangan Migas Aljazair, Pertamina Tingkatkan Produksi

JAKARTA - Pertamina telah mengakuisisi Hak Partisipasi Moeve di Cekungan Berkine Aljazair.

Akuisisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa Pertamina melalui Subholding Upstream PT Pertamina Hulu Energi (PHE) masuk ke dalam kualifikasi operator migas kelas dunia.

“Menurut saya, bisa dikatakan demikian (sebagai operator kelas dunia),” ujar Pakar eksplorasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Wawan Gunawan A Kadir di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Wawan menambahkan, predikat sebagai operator migas internasional, memang bukan hanya karena faktor kepemilikan atas sumur produksi migas di luar negeri. Tak kalah penting, imbuhnya, Pertamina harus terus meningkatkan volume produksi sumur-sumur di luar negeri tersebut, sehingga relatif lebih baik dibandingkan sumur-sumur di dalam negeri.

“Dengan demikian, masyarakat internasional semakin percaya kepada kinerja PHE atau Pertamina,” ujarnya.

Wawan mengatakan bahwa akuisisi lapangan migas luar negeri berkontribusi dalam memperkuat cadangan migas nasional.

Upaya tersebut, kata dia, juga merupakan bagian dari konsistensi Pertamina dalam menjaga keberlanjutan produksi migas nasional. Meski tentu saja, lanjut Wawan, bahwa konsistensi keberlanjutan produksi migas nasional tersebut sangat tergantung pada kondisi reservoir dari sumur-sumur yang diakuisisi.

“Tetapi secara umum, saat ini jika 5-6 sumur eksplorasi mendapatkan satu sumur yang positif dengan volume masuk kedalam kategori keekonomian, maka bisa dikatakan sukses,” jelasnya.