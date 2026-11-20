Eksplorasi ke Produksi, Orkestrasi Hulu Migas Menuju Ketahanan Energi

JAKARTA - Enam bulan menjadi waktu yang menentukan dalam perjalanan sebuah lapangan minyak dan gas bumi (migas). Di tengah panjangnya proses pengembangan hulu migas, percepatan persetujuan rencana pengembangan lanjutan atau Plan of Development (PoD)-2 Lapangan Geliga di Blok Ganal, lepas pantai Kalimantan Timur, menjadi gambaran bagaimana penemuan sumber daya dapat lebih cepat diarahkan menuju produksi.

Penemuan gas besar melalui sumur eksplorasi Geliga-1 diumumkan Eni pada 20 April 2026. Pengujian sumur pada Mei 2026 kemudian mengonfirmasi produktivitas reservoir sekaligus memperkuat estimasi sumber daya hidrokarbon di tempat (in-place) sekitar 5 triliun kaki kubik (trillion cubic feet/TCF) gas dan 300 juta barel kondensat. Pada November 2026, rencana pengembangan lanjutan atau PoD-2 Lapangan Geliga memperoleh persetujuan.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto menyebut penyelesaian PoD-2 dalam enam bulan sebagai pencapaian bersejarah. Dalam perhitungan SKK Migas, periode tersebut dihitung sejak penemuan lapangan pada Mei hingga persetujuan pada November 2026.

"Untuk pertama kalinya dalam sejarah persetujuan pengembangan lapangan (PoD lanjut/PoD-2) dapat diselesaikan dalam waktu 6 bulan sejak ditemukannya lapangan Geliga pada bulan Mei 2026 dan PoD selesai November 2026,” kata Djoko di Jakarta belum lama ini.

Prosesnya mencakup evaluasi dan sertifikasi cadangan, penyusunan proposal, kajian teknis, hingga evaluasi keekonomian. Produksi perdana ditargetkan mulai mengalir pada 2029.

Percepatan tersebut bukan sekadar keberhasilan administratif. Geliga memperlihatkan bagaimana temuan eksplorasi dapat lebih cepat diarahkan menuju investasi dan produksi. Sebab, tantangan hulu migas bukan hanya menemukan sumber daya, melainkan memastikan potensinya dapat dikembangkan menjadi pasokan energi.

Potensi Besar, Pekerjaan Belum Selesai

Indonesia masih menyimpan peluang eksplorasi yang luas. SKK Migas mencatat terdapat 128 cekungan sedimen yang berpotensi mengandung minyak dan gas bumi. Dari jumlah tersebut, 20 cekungan telah berproduksi, 41 memiliki temuan migas tetapi masih dalam tahap eksplorasi, sedangkan 67 lainnya belum dieksplorasi.

Potensi tersebut membuka ruang penemuan sumber daya baru. Namun, kegiatan eksplorasi membutuhkan modal besar, teknologi, serta keberanian menghadapi risiko geologi.

Sejumlah temuan dalam beberapa tahun terakhir memperkuat prospek tersebut. Selain Geliga-1, terdapat Geng North-1 dan Konta-1 di Cekungan Kutai, Kalimantan Timur, serta Layaran-1 dan Tangkulo-1 di wilayah South Andaman.

Namun, penemuan sumber daya bukanlah garis akhir. Industri hulu migas masih harus melewati tahapan evaluasi dan sertifikasi cadangan, penyusunan PoD, persetujuan investasi, keputusan investasi akhir atau Final Investment Decision (FID), pembangunan fasilitas, pengeboran pengembangan, hingga produksi komersial.

Setiap tahapan memiliki konsekuensi waktu dan biaya. Ketidakpastian geologi, keekonomian proyek, kesiapan infrastruktur, serta proses pengambilan keputusan dapat memperpanjang jarak antara penemuan dan produksi.

Data SKK Migas hingga September 2026 menunjukkan sumber daya kontinjensi mencapai sekitar 1.497,4 juta barel setara minyak (MMBOE), atau sekitar 230 persen dari target tahunan.

Sementara itu, rasio penggantian cadangan atau Reserve Replacement Ratio (RRR) diproyeksikan mencapai 221,4 persen pada akhir 2026. Capaian tersebut menjadi modal penting bagi keberlanjutan industri hulu migas.

Namun, sumber daya kontinjensi dan rasio penggantian cadangan tetap membutuhkan keputusan investasi serta realisasi proyek agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan produksi nasional.

"Kami siap memfasilitasi dan memberikan kemudahan dalam proses perizinan, mempercepat pengambilan keputusan dan memberikan fleksibilitas fiskal untuk mengakomodasi kerja sama internasional yang semakin baik," ujar Djoko.

Di sisi lain, untuk memperbaiki kinerja produksi, SKK Migas mendorong kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) menyusun program kerja dan anggaran atau Work Program and Budget (WP&B) 2027 yang lebih realistis dan dapat dieksekusi.

"Eksekusi harus menghasilkan peningkatan produksi. Dan produksi harus dikonversikan menjadi lifting yang memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara," ujar Djoko.

Prioritasnya mencakup pengaktifan kembali sumur tidak berproduksi, peningkatan produksi lapangan eksisting, percepatan penerapan Enhanced Oil Recovery (EOR), serta optimalisasi biaya operasi.

Penyelarasan jadwal penggunaan rig, berbagi fasilitas dan aset, serta pengembangan temuan yang belum dimonetisasi juga menjadi bagian dari strategi tersebut. Sementara itu, eksplorasi berisiko tinggi dengan potensi imbal hasil besar diperlukan untuk membuka peluang penemuan sumber daya baru.

Strategi ini penting karena sejumlah lapangan migas nasional telah memasuki fase matang dan menghadapi penurunan produksi alamiah. Menjaga produksi dari lapangan yang sudah beroperasi sama pentingnya dengan menemukan sumber daya baru.