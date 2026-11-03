Lapangan Maha Mulai Berproduksi, Pasokan Gas Ditarget 230 MMSCFD

JAKARTA - Searah mencapai produksi gas perdana (first gas) dari proyek pengembangan Lapangan Maha (Maha Field Development Project) di Wilayah Kerja West Ganal, lepas pantai Kalimantan Timur pada Jumat 30 Oktober 2026.

Produksi gas dari Lapangan Maha diharapkan meningkat secara bertahap (ramp-up) hingga mencapai 230 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD), sehingga semakin memperkuat pasokan gas nasional serta mendukung upaya Pemerintah dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada energi.

CEO Searah Muara Bakau Mirko Araldi mengatakan, first gas dari Lapangan Maha merupakan tonggak penting, baik bagi perusahaan maupun bagi industri energi Indonesia. Capaian ini mencerminkan dedikasi, keahlian teknis, dan komitmen seluruh tim, serta kolaborasi yang kuat dengan Pemerintah Indonesia dan para mitra proyek.

“Keberhasilan menuntaskan proyek pengembangan lepas pantai laut dalam yang kompleks secara aman dan tepat waktu membuktikan apa yang dapat dicapai melalui tujuan bersama dan eksekusi yang unggul," katanya di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Lapangan Maha terletak di lepas pantai, sekitar 100 kilometer dari Balikpapan dan 12 kilometer di sebelah tenggara Floating Production Unit (FPU) Jangkrik. Keberhasilan pencapaian first gas ini menjadi tonggak penting (milestone) dalam pengembangan sumber daya gas laut dalam (deepwater) Indonesia, sekaligus semakin memperkuat kontribusi Searah dalam memenuhi kebutuhan energi nasional.

First gas dicapai pada 30 Oktober 2026, menyusul rampungnya instalasi fasilitas bawah laut (subsea facilities) pada awal tahun ini. Proyek Pengembangan Lapangan Maha terdiri atas dua sumur produksi bawah laut (subsea production wells) yang terhubung ke fasilitas produksi Jangkrik melalui pipa fleksibel (flexible pipelines) dan umbilical sepanjang sekitar 12 kilometer.