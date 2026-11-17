Intip Proyek Migas Searah, Duet Italia-Malaysia Siapkan USD20 Miliar

JAKARTA - Perusahaan migas Searah Limited menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (capex) sekitar USD20 miliar dalam lima tahun ke depan. Lebih dari 70 persen investasi tersebut akan dialokasikan untuk pengembangan proyek minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia.

Komitmen investasi perusahaan yang dimiliki Petronas dan ENI ini mempertegas posisi Indonesia sebagai salah satu pasar utama Searah dalam mengembangkan bisnis hulu migas di kawasan Asia Tenggara. Dari total 19 aset yang dikelola perusahaan di Indonesia dan Malaysia, sebanyak 14 aset berada di Indonesia dan lima sisanya di Malaysia.

“Pembentukan Searah bertujuan mengintegrasikan kekuatan ENI dan Petronas dalam bisnis hulu migas. ENI memiliki keunggulan dalam eksplorasi laut dalam (deepwater exploration), pengembangan lapangan, serta percepatan proyek (fast-track development). Sementara itu, Petronas memiliki pengalaman produksi migas di kawasan regional,” ujar Group Chief Executive Officer (CEO) Searah Limited Azahari M Shuid di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Dia menjelaskan, perusahaan memiliki ambisi menjadi perusahaan energi independen terkemuka di Asia Pasifik dengan mengoptimalkan portofolio aset, mempercepat pelaksanaan proyek serta meningkatkan produksi migas.

“Kita juga mendukung kebutuhan energi Indonesia,” ungkapnya.

Saat ini, produksi bersih berdasarkan hak partisipasi (net equity production) Searah mencapai sekitar 350.000 barel setara minyak per hari (barrels of oil equivalent per day/BOEPD). Dari jumlah tersebut, sekitar 100.000 Barrels of Oil Equivalent Per Day (BOEPD) atau barel setara minyak per hari berasal dari aset-aset di Indonesia.

Searah menargetkan produksi grup melampaui 500.000 BOEPD pada 2028. Target tersebut akan ditopang oleh optimalisasi lapangan eksisting, pengembangan proyek baru, serta peningkatan kegiatan eksplorasi.

Azahari menjelaskan, Searah dibentuk melalui penggabungan kekuatan perusahaan energi asal Italia, ENI dan perusahaan energi asal Malaysia, Petronas. ENI membawa keahlian dalam eksplorasi laut dalam (deepwater), pengembangan lapangan, dan percepatan proyek. Sementara Petronas memiliki pengalaman panjang dalam produksi minyak dan gas di kawasan regional.

Kombinasi kemampuan kedua perusahaan tersebut diharapkan membentuk perusahaan hulu migas dengan kapabilitas teknis berstandar internasional serta kemampuan mengambil keputusan secara lebih cepat dan fleksibel.

Di Indonesia, operasional Searah dijalankan melalui dua entitas, yakni Searah Muara Bakau dan Searah Ketapang. Keduanya mengelola sejumlah aset dan proyek strategis yang menjadi bagian dari upaya peningkatan produksi migas nasional.

CEO Searah Muara Bakau Mirko Araldi menambahkan, perkembangan penting dalam kegiatan operasional perusahaan sepanjang Oktober 2026. Salah satunya adalah mulai beroperasinya sumur Jangkrik North East-6ST pada 9 Oktober 2026 dengan produksi awal gas mencapai 60 juta kaki kubik standar per hari (Million Standard Cubic Feet per Day/MMSCFD).

Selain itu, Proyek Maha mulai berproduksi pada 30 Oktober 2026 dengan kontribusi sekitar 230 MMSCFD. Capaian tersebut menjadi tambahan pasokan gas dari wilayah operasi Searah Muara Bakau.

“Pengembangan proyek-proyek ini menjadi bagian penting dari upaya kami untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi, sekaligus membuka potensi sumber daya migas yang masih besar di wilayah operasi,” katanya.

Ke depan, perusahaan juga mengembangkan North Hub yang mencakup pengeboran 16 sumur di wilayah Geng North dan Gehem. Proyek tersebut ditargetkan mulai berproduksi pada 2028 dan didukung pembangunan fasilitas Floating Production Storage and Offloading (FPSO) berkapasitas pengolahan gas 1.000 MMSCFD, pengolahan kondensat 80 ribu barel per hari, serta penyimpanan 1,4 juta barel.

Pengembangan lainnya adalah South Hub melalui lapangan Gendalo dan Gandang di Cekungan Kutai. Proyek ini mencakup pengeboran tujuh sumur dengan target mulai beroperasi pada 2028. Produksinya akan memanfaatkan fasilitas Jangkrik yang sudah tersedia untuk membantu mempertahankan produksi gas sekitar 750 MMSCFD.

Dari sisi eksplorasi, Searah tengah melakukan pengeboran sumur Jangkrik NE Upside-1 di wilayah West Ganal. Perusahaan juga telah menyelesaikan akuisisi data seismik 3D/4D seluas 12.000 kilometer persegi. Kampanye tersebut diklaim sebagai kegiatan akuisisi seismik terbesar yang pernah dilakukan satu perusahaan di Indonesia.