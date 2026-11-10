Industri Hulu Migas RI Hadapi Tantangan Jaga Produksi hingga Kesiapan SDM

JAKARTA - Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan produksi di tengah kebutuhan energi yang terus berkembang. Selain ketersediaan sumber daya dan penerapan teknologi, kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten menjadi faktor penting.

"Industri energi membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya menguasai bidang keilmuannya, tetapi juga mampu bekerja lintas disiplin dan memahami berbagai aspek dalam pengambilan keputusan. Di industri hulu migas, misalnya, pertimbangan teknis, bisnis, dan lingkungan perlu berjalan beriringan," ujar Dekan Fakultas Teknologi Eksplorasi dan Produksi Universitas Pertamina, Harya Dwi Nugraha di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Harya menyebut pengembangan kompetensi tersebut perlu dimulai sejak mahasiswa masih menempuh pendidikan. Pembelajaran di kelas, pengalaman di laboratorium, kunjungan industri, hingga program magang dapat menjadi sarana untuk mempersiapkan talenta yang sesuai dengan kebutuhan industri energi.

Menurutnya industri energi membutuhkan SDM yang memiliki penguasaan keilmuan sekaligus kemampuan bekerja lintas disiplin.

Selain penguasaan ilmu pengetahuan, pengalaman praktis juga menjadi bagian penting dalam membangun kesiapan tenaga kerja. Keterlibatan dalam proyek, organisasi, kompetisi, dan kegiatan magang dapat membantu calon tenaga kerja menguji kemampuan, memperluas perspektif, serta memahami tantangan di lingkungan profesional.

"Karena itu, mahasiswa perlu mulai mengembangkan kemampuan tersebut sejak di bangku kuliah, baik melalui pembelajaran, pengalaman di laboratorium, kunjungan industri, maupun program magang," ucapnya.