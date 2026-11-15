Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Produksi Migas MedcoEnergi Naik 19 Persen, Ini Daftar Proyeknya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 15 November 2026 |18:06 WIB
Produksi Migas MedcoEnergi Naik 19 Persen, Ini Daftar Proyeknya
SKK Migas bersama PT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi) terus meningkatkan produksi . (Foto: Okezone.com/SKK Migas)
A
A
A

JAKARTA - SKK Migas bersama PT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi) terus meningkatkan produksi dan mempercepat proyek strategis untuk mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Pada semester pertama 2026, produksi minyak dan gas MedcoEnergi mencapai 170,1 ribu barel setara minyak per hari (mboepd), naik 19% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Hal ini ditopang produksi eksisting, ditambah Lapangan Forel dan Terubuk di Natuna serta beroperasinya Senoro Phase 2A dan Bualuang Renewal Plan - Phase I.

Tiga proyek pengembangan utama berikutnya juga terus berjalan sesuai rencana. 

Di Sumatera Selatan, Lapangan Sambar di Corridor PSC telah berproduksi pada November 2026, sementara Lapangan Sakakemang ditargetkan onstream pada kuartal III 2027. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/320/3253109//migas_ri-YAnq_large.jpg
Industri Hulu Migas RI Hadapi Tantangan Jaga Produksi hingga Kesiapan SDM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/09/320/3253024//wadirut_pertamina-HsXn_large.jpg
Pertamina Temukan Cadangan Minyak Raksasa, Potensi 1 Miliar Barel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/07/278/3252650//medco_energi-xYO1_large.jpg
Medco (MEDC) Terbitkan Obligasi USD300 Juta, Jatuh Tempo 2032
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/320/3251823//migas-PEHW_large.jpg
Lapangan Maha Mulai Berproduksi, Pasokan Gas Ditarget 230 MMSCFD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/320/3251586//ekspor_migas-vb5r_large.jpg
Ekspor Migas RI Anjlok 9,11 Persen Jadi USD8,96 Miliar per September 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/320/3250803//bahlil-MdWD_large.jpg
BUK Migas Punya Kuasa Lebih Besar, Izin Hulu Satu Pintu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement