Produksi Migas MedcoEnergi Naik 19 Persen, Ini Daftar Proyeknya

SKK Migas bersama PT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi) terus meningkatkan produksi . (Foto: Okezone.com/SKK Migas)

JAKARTA - SKK Migas bersama PT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi) terus meningkatkan produksi dan mempercepat proyek strategis untuk mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Pada semester pertama 2026, produksi minyak dan gas MedcoEnergi mencapai 170,1 ribu barel setara minyak per hari (mboepd), naik 19% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Hal ini ditopang produksi eksisting, ditambah Lapangan Forel dan Terubuk di Natuna serta beroperasinya Senoro Phase 2A dan Bualuang Renewal Plan - Phase I.

Tiga proyek pengembangan utama berikutnya juga terus berjalan sesuai rencana.

Di Sumatera Selatan, Lapangan Sambar di Corridor PSC telah berproduksi pada November 2026, sementara Lapangan Sakakemang ditargetkan onstream pada kuartal III 2027.