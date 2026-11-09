Pertamina Temukan Cadangan Minyak Raksasa, Potensi 1 Miliar Barel

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menemukan potensi cadangan minyak dalam jumlah besar di Lapangan Jambi Merang, Sumatera Selatan. Diharapkan temuan tersebut akan mengamankan potensi cadangan lebih dari 1 miliar barel minyak.

Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza mengatakan, temuan di Jambi Merang menjadi salah satu upaya perusahaan untuk meningkatkan produksi minyak nasional.

"Kita menemukan discovery juga yang cukup besar di Sumatera, di Jambi Merang dan kita lagi melakukan akselerasi. Mudah-mudahan bisa kita amankan lebih dari1 billion barrel juga dari lapangan Jambi Merang," ujar Oki di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Selain mengembangkan temuan baru, Pertamina juga terus mengoptimalkan lapangan-lapangan migas yang telah lama beroperasi. Salah satu lapangan yang terus dioptimalkan adalah Lapangan Minas di Riau.

Lapangan yang mulai beroperasi sejak 1942 tersebut masih memiliki potensi untuk terus menghasilkan minyak melalui berbagai upaya peningkatan produksi. Oki menjelaskan, Pertamina melakukan stimulasi menggunakan bahan kimia untuk menjaga produktivitas di Lapangan Minas.

"(Minas) Lapangan yang sudah dimulai dari tahun 1942, itu kita juga terus aktif melakukan stimulasi dengan bahan kimia dan harapannya itu bisa hidup 30-40 tahun ke depan pergerakan-pergerakan terus," lanjutnya.

Selain mengoptimalkan lapangan domestik, Pertamina juga memperluas sumber pasokan minyak mentah dari luar negeri. Langkah tersebut dilakukan melalui strategi merger dan akuisisi terhadap aset-aset migas di sejumlah negara yang dinilai relatif aman dari konflik geopolitik.

Oki mengatakan, kondisi geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah, menjadi salah satu pertimbangan Pertamina dalam memperkuat diversifikasi sumber pasokan minyak mentah.

Perusahaan membidik aset migas di Afrika Utara dan Amerika Latin untuk mengurangi ketergantungan terhadap wilayah yang tengah mengalami konflik.

"Jadi, kita tentu harus memahami geopolitik dunia ya. Kalau kita lihat saat ini yang sedang konflik adalah di Timur Tengah, jadi kita berusaha menjamin pasokan minyak mentah itu dari daerah yang tidak ada konflik," jelas Oki.

"Jadi, kita menyasar merger acquisition untuk lapangan migas itu di Afrika Utara yang tidak ada perang, dan juga di Latin Amerika atau Amerika Selatan. Alhamdulillah dua-duanya terwujud," sambungnya.