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Pertamina Mau Pangkas 118 Anak Usaha, Bisnis Hulu Digabung Jadi 1 Entitas

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |14:02 WIB
Pertamina Mau Pangkas 118 Anak Usaha, Bisnis Hulu Digabung Jadi 1 Entitas
Pertamina Mau Pangkas 118 Anak Usaha, Bisnis Hulu Digabung Jadi 1 Entitas (Foto: Pertamina)
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JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memangkas anak usaha sebagai bagian dari program streamlining. Hingga saat ini, sekitar 139 anak usaha telah disederhanakan, dengan sektor hulu menjadi salah satu area yang akan dikonsolidasikan lebih lanjut.

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria mengatakan, penyederhanaan struktur di sektor hulu Pertamina diarahkan untuk mengurangi jumlah entitas yang selama ini memiliki struktur dan birokrasi terpisah.

Menurut Dony, ke depan berbagai entitas hulu Pertamina tidak perlu berdiri dengan struktur masing-masing. Konsolidasi akan diarahkan ke dalam satu entitas utama agar rantai birokrasi menjadi lebih pendek.

"Jadi, ke depan tidak perlu lagi ada banyak entitas seperti Hulu Rokan dan hulu lainnya. Itu hanya menambah birokrasi yang panjang. Maunya cukup satu konsolidasi dalam satu PT saja," ujar Dony, dikutip dari akun Instagram resmi BP BUMN, Jakarta, Jumat (11/9/2026).

Selain konsolidasi sektor hulu, Pertamina juga tengah mempercepat keseluruhan program streamlining. Hingga kuartal II-2026, Pertamina telah melakukan streamlining terhadap 31 perusahaan dan menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi 48 perusahaan pada September 2026.

Secara keseluruhan, Pertamina menargetkan penyederhanaan terhadap 118 perusahaan sepanjang 2026. Program tersebut menjadi bagian dari upaya membentuk struktur grup yang lebih ramping dan fokus terhadap bisnis inti.

Dony menilai konsolidasi diperlukan untuk menghilangkan rantai birokrasi yang dinilai tidak lagi diperlukan. Dengan struktur yang lebih sederhana, proses pengambilan keputusan dan pengelolaan bisnis diharapkan menjadi lebih efisien.

 

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