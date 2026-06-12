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Pertamina Pangkas 124 Anak Usaha Lewat Merger hingga Likuidasi

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |17:48 WIB
Pertamina Pangkas 124 Anak Usaha Lewat Merger hingga Likuidasi
PT Pertamina (Persero) resmi melakukan pemangkasan 124 anak perusahaan. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
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JAKARTA - PT Pertamina (Persero) resmi melakukan pemangkasan 124 anak perusahaan melalui skema likuidasi, divestasi, serta merger atau spin-off yang dilakukan secara bertahap dalam beberapa waktu ke depan.

Mengutip akun Instagram resmi @bumn_id, Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, melakukan pertemuan bersama direksi Pertamina untuk membahas kemajuan program streamlining Pertamina Group.

"Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memastikan transformasi Pertamina berjalan terukur, tepat waktu, dan selaras dengan agenda penguatan ketahanan energi nasional," tulis akun resmi @bumn_id dalam unggahannya, Jumat (12/6/2026).

Pada tahap pertama, sebanyak 27 entitas telah direstrukturisasi sebagai bagian dari langkah penataan portofolio bisnis agar struktur Pertamina Group menjadi lebih ramping, efisien, dan fokus pada penguatan bisnis inti energi nasional.

Melalui pertemuan bersama Kepala BP BUMN tersebut, PT Pertamina memaparkan sejumlah target penyelesaian streamlining lanjutan yang mencakup proses likuidasi, divestasi, serta merger atau spin-off. Pertamina juga menjalankan koordinasi bersama pemangku kepentingan terkait, antara lain SKK Migas, Ditjen Migas, BPKP, Jamdatun, dan pihak lainnya untuk mempercepat proses streamlining entitas usaha.

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