Dirut Pertamina Buka-bukaan soal Harga Pertamax Naik Jadi Rp16.250 per Liter

JAKARTA - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan, kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green telah mempertimbangkan daya beli masyarakat.

Harga Pertamax naik Rp3.950 menjadi Rp16.250 per liter dari harga sebelumnya Rp12.300 per liter. Kemudian, harga Pertamax Green juga naik Rp4.100 menjadi Rp17.000 per liter dari harga sebelumnya Rp12.900 per liter.

"Penyesuaian pada harga BBM nonsubsidi dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (11/6/2026).

Simon mengatakan, kenaikan harga BBM tersebut didasari oleh dinamika geopolitik global yang mengerek harga minyak dunia hingga pelemahan nilai tukar Rupiah yang terjadi belakangan ini. Kondisi tersebut membuat perseroan harus menggelontorkan Rupiah lebih besar untuk pengadaan minyak.

"Sehubungan dengan penyesuaian harga BBM nonsubsidi, yaitu Pertamax dan Pertamax Green, yang berlaku sejak 10 Juni 2026, kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian Masyarakat," sambungnya.