Indonesia Jadi Pusat Re-Ekspor LNG Terbesar Dunia

Indonesia Jadi Pusat Re-Ekspor LNG Terbesar Dunia (Foto: Dokumentasi PAG)

JAKARTA - PT Perta Arun Gas (PAG), bagian dari PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) berkontribusi dalam mendukung Indonesia menjadi pasar pemuatan re-ekspor LNG terbesar (Largest Re-Export Loading Market LNG) di dunia. Hal ini tercatat dalam laporan tahunan International Gas Union (IGU) World LNG Report 2026 awal Juli 2026.

Berdasarkan data laporan tersebut, Indonesia berada pada peringkat 1 dunia dengan volume pemuatan LNG mencapai 0,85 juta ton atau mengambil market share dunia sebesar 17,3%. Kontribusi tersebut berasal dari Terminal Arun yang dioperasikan PAG, afiliasi Subholding Gas Pertamina.

President Director PAG Yan Syukharial menyatakan, capaian ini seiring dengan dijadikannya bisnis LNG Hub sebagai salah satu tulang punggung bsnis PAG.

“Terminal Arun berstatus Pusat Logistik Berikat (PLB) LNG yang pertama dan satu-satunya di Indonesia serta telah tumbuh menjadi pusat LNG Hub baru di wilayah Asia,” ujarnya di Jakarta, Jumat (24/7/2026).

Sebelumnya pada Agustus 2022, melalui IHS Markit, PAG juga dinobatkan sebagai terminal reloading LNG teraktif di dunia.

Pencapaian tersebut didukung komitmen perusahaan dalam menjaga keunggulan operasional, penerapan budaya Health, Safety, Security & Environment (HSSE), serta pengelolaan kilang yang andal dan aman.

Lokasi wilayah operasional yang strategis di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, Aceh dapat memudahkan penerimaan dan penyaluran pasokan LNG secara global. PAG, menurut Yan, terus berkomitmen untuk mendukung ketahanan energi nasional melalui pengelolaan infrastruktur LNG yang andal, aman, dan berkelanjutan.

"Sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di pasar LNG global," ujarnya.