Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dukung Kebijakan Pemerintah, PGN Jaga Pasokan Gas ke Industri Usai Harga LNG Turun

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 29 Juni 2026 |17:59 WIB
Dukung Kebijakan Pemerintah, PGN Jaga Pasokan Gas ke Industri Usai Harga LNG Turun
PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menyatakan kesiapan untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah. (Foto: Okezone.com/PGN)
A
A
A

JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menyatakan kesiapan untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah guna memastikan pasokan gas bumi bagi sektor industri tetap terjaga. Hal ini setelah pemerintah memutuskan menurunkan harga gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) untuk industri menjadi USD13 per MMBTU.

Direktur Utama PGN Arief K Risdianto menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, atas penetapan kebijakan tata kelola harga gas bumi nasional yang telah mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan secara berkeadilan. 

Sebagai Subholding Gas Pertamina dan salah satu badan usaha penyalur dan niaga gas, PGN mendukung penuh kebijakan tersebut dan siap mengimplementasikan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan Kementerian ESDM. 

"Kami akan terus memastikan pasokan gas bumi tetap andal, aman, dan berkelanjutan guna mendukung daya saing industri, memperkuat ketahanan energi nasional, serta memberikan manfaat bagi perekonomian dan masyarakat," ungkap Arief di Jakarta, Senin (29/6/2026).

Pemerintah telah memutuskan menurunkan harga LNG non-HGBT yang digunakan industri di wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta dari sekitar USD20,57 per MMBTU menjadi USD13 per MMBTU. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya saing industri dan mempertahankan lapangan kerja di tengah kenaikan harga LNG dunia.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/320/3227137//menteri_esdm_bahlil-agcf_large.jpg
Bahlil Turunkan Harga Gas Industri Jadi USD13/MMBTU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/320/3227112//phk_pekerja-z9ME_large.jpg
Harga Gas Bukan Satu-satunya Penyebab Daya Saing Industri Melemah dan PHK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/28/320/3227057//said_iqbal-DkPh_large.jpg
Ancaman PHK Industri Dipicu Tekanan Geopolitik Global, Harga Gas Bukan Faktor Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/28/320/3227050//said_iqbal-v6LE_large.jpg
Harga Gas Industri Turun Diumumkan Senin Besok, Cegah PHK Massal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/320/3226527//menteri_esdm_bahlil-xZWc_large.jpg
Bahlil Ungkap Penyebab Harga Gas Industri Bisa Naik di Pulau Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/23/320/3226073//dasco-Kdyo_large.jpg
Dasco Telepon Dirut Pertamina, Minta Penjelasan soal Kenaikan Harga Gas Industri
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement