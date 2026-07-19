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PGN Pasok Gas Bumi 2.500 MMBtu ke Produsen Aspal

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 19 Juli 2026 |15:06 WIB
PGN Pasok Gas Bumi 2.500 MMBtu ke Produsen Aspal
PGN Pasok Gas Bumi 2.500 MMBtu ke Produsen Aspal (Foto: PGN)
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JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) selaku Subholding Gas Pertamina menyalurkan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan energi salah satu produsen aspal PT Varas Ratubadis Prambanan yang berlokasi di Citeureup, Bogor, Jawa Barat.

Penyaluran gas bumi ini menandai langkah strategis kedua belah pihak dalam pemanfaatan energi yang lebih bersih, andal, dan efisien untuk mendukung sektor manufaktur, khususnya industri pendukung infrastruktur jalan raya.

PGN siap menyalurkan gas bumi dengan rencana volume sebesar 2.500 MMBtu untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar utama pada proses produksi aspal. Penggunaan gas bumi ini diproyeksikan mampu memberikan efisiensi biaya energi bagi pelanggan sekaligus membantu menekan emisi karbon dalam proses produksi.

Area Head PGN Bogor Mula Prasetyawan Senja menyampaikan bahwa kolaborasi yang baik ini diharapkan dapat memperkuat fondasi bagi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan bagi kedua belah pihak.

"Melalui pemanfaatan gas bumi PGN, kami berharap kebutuhan energi Varas Ratubadis Prambanan dapat terpenuhi secara andal, efisien, dan aman," katanya dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (19/7/2026).

 

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