PGN (PGAS) Siap Tambah Pasokan Gas Bumi dari Lapangan Sengeti

JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS) atau PGN sebagai Subholding Gas Pertamina berencana mendatangkan tambahan pasokan gas bumi dengan memanfaatkan stranded gas, khususnya di Lapangan Sengeti. Hal ini untuk menjaga ketahanan energi nasional.

PGN mengambil peran dalam memanfaatkan sumber gas dari lapangan-lapangan yang sebelumnya dinilai kurang ekonomis (stranded gas). PGN menjembatani tantangan yang ada dengan mengintegrasikan potensi pasokan dari lapangan Sengeti ke dalam jaringan distribusi gas bumi PGN. Adapun untuk potensi pasokan gas dari lapangan Sengeti sekitar 5 MMSCFD.

Tambahan pasokan ini diproyeksikan dapat dialirkan paling cepat pada kuartal IV-2028, untuk memenuhi kebutuhan energi pelanggan industri dan pembangkit listrik.

Terobosan ini diharapkan juga dapat menyumbang pemasukan bagi negara, serta mendukung pemerintah dalam pengembangan lapangan gas, serta menjamin keamanan pasokan gas bumi yang berkelanjutan untuk kebutuhan domestik.

“Pemanfaatan stranded gas adalah salah satu strategi PGN dalam upaya menyediakan pasokan gas bumi bagi seluruh pelanggan domestik di tengah tantangan. Gas dari Lapangan Sengeti akan menambah pasokan gas pipa, PGN memastikan kesiapan infrastruktur maupun komersial sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku,” ujar Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman di Jakarta, Selasa (23/6/2026).