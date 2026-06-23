Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PGN (PGAS) Siap Tambah Pasokan Gas Bumi dari Lapangan Sengeti

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 23 Juni 2026 |09:45 WIB
PGN (PGAS) Siap Tambah Pasokan Gas Bumi dari Lapangan Sengeti
PGN (PGAS) Siap Tambah Pasokan Gas Bumi dari Lapangan Sengeti (Foto: Dokumentasi PGN)
A
A
A

JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS) atau PGN sebagai Subholding Gas Pertamina berencana mendatangkan tambahan pasokan gas bumi dengan memanfaatkan stranded gas, khususnya di Lapangan Sengeti. Hal ini untuk menjaga ketahanan energi nasional.

PGN mengambil peran dalam memanfaatkan sumber gas dari lapangan-lapangan yang sebelumnya dinilai kurang ekonomis (stranded gas). PGN menjembatani tantangan yang ada dengan mengintegrasikan potensi pasokan dari lapangan Sengeti ke dalam jaringan distribusi gas bumi PGN. Adapun untuk potensi pasokan gas dari lapangan Sengeti sekitar 5 MMSCFD.

Tambahan pasokan ini diproyeksikan dapat dialirkan paling cepat pada kuartal IV-2028, untuk memenuhi kebutuhan energi pelanggan industri dan pembangkit listrik.

Terobosan ini diharapkan juga dapat menyumbang pemasukan bagi negara, serta mendukung pemerintah dalam pengembangan lapangan gas, serta menjamin keamanan pasokan gas bumi yang berkelanjutan untuk kebutuhan domestik.

“Pemanfaatan stranded gas adalah salah satu strategi PGN dalam upaya menyediakan pasokan gas bumi bagi seluruh pelanggan domestik di tengah tantangan. Gas dari Lapangan Sengeti akan menambah pasokan gas pipa, PGN memastikan kesiapan infrastruktur maupun komersial sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku,” ujar Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/320/3223529/cisem-cDFx_large.jpg
Pipa Cisem II 242 Km Beroperasi Penuh, Perkuat Jaringan Gas Bumi Jawa Timur-Jawa Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/320/3223073/gas_bumi-byZC_large.jpg
Jaga Ketahanan Energi di RI, PGN Optimalkan Infrastruktur Gas Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/278/3220884/pgn-Zomp_large.jpg
PGAS Tebar Dividen Rp3,04 Triliun, 80 Persen dari Laba 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/320/3219875/lng-sY76_large.jpg
PGAS Siap Serap Pasokan Gas Jumbo LNG dari Proyek Abadi LNG Blok Masela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/320/3219852/pipa_gas-N9ct_large.jpg
PGN Amankan Pasokan Gas Bumi Jangka Panjang, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/320/3218349/pgn-wdcq_large.jpg
PGN Tingkatkan Pasokan Gas Bumi, dari LNG hingga CNG
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement