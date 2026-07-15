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Pabrik Motor Listrik Dipasok Gas Bumi

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 15 Juli 2026 |15:08 WIB
Pabrik Motor Listrik Dipasok Gas Bumi
Pabrik Motor Listrik Dipasok Gas Bumi (Foto: PGN)
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JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN), selaku Subholding Gas Pertamina melalui Area Semarang menyuplai gas bumi ke pabrik baru produsen sepeda, sepeda listrik dan motor listrik PT Roda Pasifik Mandiri di Semarang, Jawa Tengah. 

Penyaluran ini dalam memperluas pemanfaatan gas bumi yang andal, efisien, dan ramah lingkungan untuk sektor industri di wilayah Jawa Tengah.

Dengan jaringan pipa distribusi PGN yang terkoneksi, Roda Pasifik Mandiri kini menggunakan gas bumi untuk produksi utama di pabrik baru Semarang dengan volume pemakaian hingga 50 ribu meter kubik per bulan.  

Langkah migrasi energi ini diharapkan dapat mengoptimalkan efisiensi biaya produksi sekaligus menekan emisi karbon dalam proses operasional perusahaan.

"Pemanfaatan gas bumi melalui jaringan pipa ini menghadirkan jaminan energi yang andal dan berkelanjutan, sehingga mampu mendukung produktivitas serta daya saing guna memenuhi permintaan pasar,” ujar Area Head PGN Semarang Sugianto Eko Cahyono dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

 

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