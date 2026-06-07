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HOME FINANCE HOT ISSUE

Jaga Ketahanan Energi di RI, PGN Optimalkan Infrastruktur Gas Bumi

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 07 Juni 2026 |13:05 WIB
Jaga Ketahanan Energi di RI, PGN Optimalkan Infrastruktur Gas Bumi
Jaga Ketahanan Energi di RI, PGN Optimalkan Infrastruktur Gas Bumi (Foto: PGN)
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JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) selaku Subholding Gas Pertamina memperkuat ketahanan bisnis melalui optimalisasi infrastruktur energi nasional, peningkatan keandalan operasional, serta pengembangan berbagai sumber pertumbuhan baru. 

Langkah ini menjadi bagian dari strategi Perseroan untuk menjaga kinerja yang berkelanjutan sekaligus mendukung kebutuhan energi nasional yang terus berkembang.

Di tengah dinamika ekonomi dan energi global, PGN tetap bertumpu pada kekuatan fundamental bisnis yang didukung oleh jaringan infrastruktur strategis, basis pelanggan yang luas, serta posisi penting Perseroan dalam rantai pasok energi nasional.

Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman mengatakan, fokus utama Perseroan saat ini adalah memastikan infrastruktur yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kebutuhan energi nasional sekaligus menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan.

“Yang terus kami jaga adalah bagaimana infrastruktur yang telah dibangun selama ini dapat beroperasi secara andal, dimanfaatkan secara optimal, dan mampu mendukung pertumbuhan kebutuhan energi nasional dalam jangka panjang,” ujar Fajriyah dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (7/6/2026).

Dengan total aset sekitar USD 6,2 miliar, jaringan pipa lebih dari 33.000 kilometer, dan basis pelanggan lebih dari 825 ribu pelanggan, PGN mengelola platform infrastruktur gas bumi hilir yang terintegrasi dan melayani berbagai segmen pelanggan di seluruh Indonesia.

Infrastruktur tersebut menjadi tulang punggung penyaluran gas bumi ke berbagai sektor strategis, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, komersial, industri hingga pembangkit listrik.

Saat ini PGN juga menguasai lebih dari 91% pangsa pasar niaga gas bumi nasional, mencerminkan peran penting Perseroan dalam mendukung kebutuhan energi domestik.

Skala jaringan dan basis pelanggan tersebut menjadi salah satu kekuatan utama Perseroan dalam menjaga keberlanjutan bisnis sekaligus menangkap pertumbuhan kebutuhan energi domestik ke depan.

Keandalan operasional PGN juga tetap terjaga melalui pengelolaan aset yang konsisten, penerapan standar keselamatan yang ketat, serta upaya berkelanjutan dalam menjaga kualitas layanan kepada pelanggan.

Selain mengoptimalkan infrastruktur yang telah beroperasi, PGN terus menjalankan berbagai proyek strategis untuk memperkuat konektivitas energi nasional dan membuka peluang pertumbuhan baru. Di antaranya melalui pengembangan infrastruktur terintegrasi, perluasan jaringan gas rumah tangga, serta peningkatan utilisasi aset dan fasilitas energi yang telah dimiliki Perseroan.

Melalui anak usaha PT Pertamina Gas (Pertagas), PGN juga dipercaya untuk mengoperasikan Pipa Transmisi Gas Cirebon–Semarang (Cisem) Tahap II. Infrastruktur ini akan memperkuat konektivitas penyaluran gas antarwilayah sekaligus mendukung pemanfaatan gas bumi domestik yang lebih luas bagi sektor industri dan kelistrikan, khususnya dalam meningkatkan fleksibilitas pasokan ke wilayah Jawa bagian barat.

 

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