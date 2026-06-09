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Pipa Cisem II 242 Km Beroperasi Penuh, Perkuat Jaringan Gas Bumi Jawa Timur-Jawa Barat

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |14:31 WIB
Pipa Cisem II 242 Km Beroperasi Penuh, Perkuat Jaringan Gas Bumi Jawa Timur-Jawa Barat
Pipa Cisem II 242 Km Beroperasi Penuh, Perkuat Jaringan Gas Bumi Jawa Timur-Jawa Barat (Foto: Dokumentasi)
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JAKARTA - Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang II (Cisem II) siap beroperasi penuh. Hal ini ditandai dengan tuntasnya commissioning metering system pipa transmisi gas bumi Cisem II.

Milestone ini menandai kesiapan operasional penuh proyek strategis nasional (PSN) dalam menghubungkan jaringan gas bumi dari Jawa Timur hingga Barat.

Pipa Cisem II sepanjang 242 kilometer terhubung dengan pipa Cisem I yang telah beroperasi dari Semarang hingga Batang. Tahapan commissioning utama Cisem II di Kandang Haur telah berhasil dilaksanakan Jumat (5/6). 

Seluruh tahapan pengujian fasilitas dan flow test  telah dilaksanakan untuk memastikan kinerja sistem yang baik sebagai bagian dari verifikasi kesiapan operasional penuh Cisem II hingga terhubung dengan fasilitas operasi eksisting Pertagas.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman menyampaikan bahwa commissioning Cisem II merupakan capaian penting dalam pembangunan infrastruktur energi nasional.

"Setelah keberhasilan Cisem I, hari ini kita menyaksikan commissioning Cisem II yang melengkapi keterhubungan jaringan pipa gas bumi di Pulau Jawa," katanya dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Dia menambahkan, infrastruktur ini memperkuat ketahanan energi nasional dan meningkatkan kemampuan sistem dalam menyalurkan gas ke berbagai wilayah dan sektor pengguna. 

"Kami mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkolaborasi sehingga proyek strategis ini dapat diselesaikan dan dioperasikan dengan baik," ujar Laode.

 

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