Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga LNG Industri Turun, Pertamina Pastikan Pasokan Gas Tersedia

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |15:31 WIB
Harga LNG Industri Turun, Pertamina Pastikan Pasokan Gas Tersedia
Tercatat harga LNG turun menjadi USD13 per MMBTU bagi pelanggan industri non-HGBT di wilayah Jawa Barat. (Foto :Okezone.com/PGN)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Gas, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mendukung kebijakan Pemerintah yang menurunkan harga LNG.

Tercatat harga LNG turun menjadi USD13 per MMBTU bagi pelanggan industri non-HGBT di wilayah Jawa Barat, Banten, dan Jakarta yang terdampak penurunan pasokan gas pipa, khususnya industri padat karya dan berorientasi ekspor dengan ketergantungan tinggi terhadap gas.

Hal ini dilakukan pemerintah sebagai bagian dari komitmen menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga gas bagi industri, kepastian pasokan, dan daya saing industri dalam negeri yang berkelanjutan. 

Pemerintah juga tetap mempertahankan struktur harga gas HGBT sebesar USD6,5 per MMBTU untuk bahan baku dan USD7 per MMBTU untuk bahan bakar, serta harga gas pipa non-HGBT di Jawa Barat yang tidak mengalami kenaikan, yaitu rata-rata USD9,6 per MMBTU.

"Penurunan harga LNG industri yang ditetapkan Pemerintah dilakukan melalui optimalisasi struktur biaya dan peningkatan efisiensi di seluruh rantai pasok LNG," kata Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman di Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/320/3227793//danantara-4cSr_large.jpg
Danantara Klaim Kinerja BUMN Naik, Pertamina hingga Pelindo Catat Lonjakan Laba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/320/3227678//said_iqbal-kJRQ_large.jpg
Harga Gas Industri Turun Jadi USD13 per MMBTU, Said Iqbal Sebut Ancaman PHK Mulai Mereda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/320/3227502//bbm-uaLe_large.jpg
Ini Alasan Pertamina Turunkan Harga Pertamax Turbo, Dexlite hingga Avtur per 1 Juli 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/320/3227485//gas_industri-EIhW_large.jpg
Ternyata Ini Dampak Harga Gas Industri Turun ke USD13 per MMBTU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/320/3227295//komut-conu_large.jpg
Pertamina Siap Salurkan Biodiesel B50 Mulai 1 Juli 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/65/3227230//ginka-1YEp_large.jpg
Profil dan Pendidikan Ginka Febriyanti Ginting, Komisaris Muda PT Pertamina Retail yang Berusia 27 Tahun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement