Harga LNG Industri Turun, Pertamina Pastikan Pasokan Gas Tersedia

Tercatat harga LNG turun menjadi USD13 per MMBTU bagi pelanggan industri non-HGBT di wilayah Jawa Barat. (Foto :Okezone.com/PGN)

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Gas, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mendukung kebijakan Pemerintah yang menurunkan harga LNG.

Tercatat harga LNG turun menjadi USD13 per MMBTU bagi pelanggan industri non-HGBT di wilayah Jawa Barat, Banten, dan Jakarta yang terdampak penurunan pasokan gas pipa, khususnya industri padat karya dan berorientasi ekspor dengan ketergantungan tinggi terhadap gas.

Hal ini dilakukan pemerintah sebagai bagian dari komitmen menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga gas bagi industri, kepastian pasokan, dan daya saing industri dalam negeri yang berkelanjutan.

Pemerintah juga tetap mempertahankan struktur harga gas HGBT sebesar USD6,5 per MMBTU untuk bahan baku dan USD7 per MMBTU untuk bahan bakar, serta harga gas pipa non-HGBT di Jawa Barat yang tidak mengalami kenaikan, yaitu rata-rata USD9,6 per MMBTU.

"Penurunan harga LNG industri yang ditetapkan Pemerintah dilakukan melalui optimalisasi struktur biaya dan peningkatan efisiensi di seluruh rantai pasok LNG," kata Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman di Jakarta, Kamis (2/7/2026).