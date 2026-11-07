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Medco (MEDC) Terbitkan Obligasi USD300 Juta, Jatuh Tempo 2032

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 07 November 2026 |11:13 WIB
Medco (MEDC) Terbitkan Obligasi USD300 Juta, Jatuh Tempo 2032
Medco (MEDC) Terbitkan Obligasi USD300 Juta, Jatuh Tempo 2032 (Foto: Dokumentasi Medco)
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JAKARTA - PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) atau MedcoEnergi mengumumkan anak usahanya, Medco Redwood Tree Limited telah berhasil menerbitkan obligasi senilai USD300 juta yang jatuh tempo pada tahun 2032, dengan jaminan dari perseroan.

Penerbitan obligasi itu dilakukan melalui penawaran Rule 144A/Reg S. Obligasi tersebut memiliki kupon 8,875% dan memperoleh peringkat BB- dari Fitch, BB- dari S&P Global, serta Ba3 dari Moody’s.

"Dana bersih hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk membiayai kembali (refinancing) atau melunasi utang yang sudah ada," kata CEO MedcoEnergi Ronald Gunawan dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (7/11/2026).

Dia menambahkan, dengan rekam jejak yang panjang di pasar modal internasional, pihaknya sangat senang atas kepercayaan yang terus diberikan para investor kepada MedcoEnergi. 

"Penerbitan obligasi ini mempertegas komitmen kami terhadap pengelolaan liabilitas yang proaktif dan disiplin keuangan. Pembiayaan kembali utang yang ada mendukung upaya kami untuk menjaga profil jatuh tempo utang yang terkelola dengan baik," ujarnya.

 

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