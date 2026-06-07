Medco (MEDC) Tebar Dividen Rp1,56 Triliun, Mantan Dirut BNI Jadi Komisaris

JAKARTA - PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) atau MedcoEnergi menyetujui pembagian dividen tunai sebesar USD87 juta atau sekitar Rp1,56 triliun dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Selain menetapkan dividen, pemegang saham juga menyetujui perubahan susunan direksi dan komisaris serta program kepemilikan saham bagi karyawan dan manajemen.

Pemegang saham Medco menyetujui penetapan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun 2025 sebesar USD87 juta sebagai dividen tunai kepada seluruh pemegang saham.

"Nilai ini termasuk dividen interim sebesar USD42 juta (Rp28,4459 per saham) yang telah dibayarkan kepada pemegang saham pada 28 November 2025 dan dividen final sebesar USD45 juta (atau setara dengan kurang lebih USD0,0018 per saham) yang akan dibagikan pada tanggal 3 Juli 2026," demikian dikutip dalam keterangan manajemen MedcoEnergi, Jakarta, Minggu (7/6/2026).

Sementara itu, dalam agenda berikutnya, pemegang saham menyetujui perubahan susunan dewan komisaris dan direksi perseroan. Ronald Gunawan ditetapkan sebagai direktur dan CEO untuk menggantikan Roberto Lorato.

Selanjutnya, Roberto diberi amanah sebagai komisaris MedcoEnergi. Sebelumnya Ronald menduduki direktur & chief operating officer (COO).

Selain itu, Royke Tumilaar diangkat sebagai Komisaris Independen Medco. Royke dikenal sebagai mantan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada periode 2020-2025