Produksi Migas Medco (MEDC) 156 Ribu Barel di 2025, Target Tahun Ini 170 Ribu Barel

JAKARTA - PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) mencatatkan produksi minyak dan gas bumi (migas) sebesar 156 ribu barel minyak per hari (BOEPD) sepanjang 2025. Hal ini didukung oleh proyek-proyek baru di Blok B Natuna serta peningkatan kepemilikan operasi di PSC Corridor menjadi 70%.

"Pencapaian tersebut didukung oleh beberapa proyek baru di Blok B Natuna serta peningkatan kepemilikan operasi di PSC Corridor menjadi 70%," kata CEO MedcoEnergi Roberto Lorato di Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Tercatat, pada kuartal IV-2025, produksi migas mencapai puncaknya di level 178 ribu BOEPD, dengan rata-rata 176 ribu BOEPD selama kuartal tersebut.

Sementara, pada tahun 2026, Medco menargetkan produksi antara 165 ribu–170 ribu BOEPD yang merupakan tingkat produksi tertinggi sepanjang sejarah Perseroan.

"Memasuki tahun 2026, kami tetap fokus untuk terus menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan melalui pertumbuhan, keunggulan operasional, serta disiplin dalam pengelolaan modal," kata Roberto.