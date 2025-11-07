MedcoEnergi (MEDC) Gabung OGMP 2.0, Lapor Emisi Metana di Industri Migas

JAKARTA - PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) atau MedcoEnergi mengumumkan anak usahanya di sektor minyak dan gas (migas), PT Medco E&P Indonesia bergabung dengan Oil & Gas Methane Partnership (OGMP) 2.0, inisiatif utama dari United Nations Environment Programme (UNEP) yang bertujuan meningkatkan pengukuran dan pelaporan emisi metana di industri migas.



Langkah ini merupakan bagian dari strategi keberlanjutan dan perubahan iklim MedcoEnergi, sekaligus menegaskan komitmen perusahaan untuk mencapai Net-Zero emisi gas rumah kaca cakupan 1 dan 2 pada 2050, serta cakupan 3 pada 2060.

Dengan bergabung dalam OGMP 2.0, Medco E&P Indonesia kini menjadi bagian dari komunitas global yang terdiri dari lebih dari 150 perusahaan migas di 90 negara, yang menerapkan standar tertinggi dalam transparansi dan akuntabilitas pelaporan emisi metana.



"Keikutsertaan MedcoEnergi dalam OGMP 2.0 merupakan pencapaian penting dalam mewujudkan aspirasi Net-Zero. Pelaporan emisi metana yang transparan dan kredibel merupakan landasan upaya dekarbonisasi kami, sekaligus memperkuat peran MedcoEnergi sebagai perusahaan energi yang bertanggung jawab dan berstandar global," kata CEO MedcoEnergi Roberto Lorato di Jakarta, Jumat (7/11/2025).