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Produksi Migas Medco Naik 19 Persen di Semester I-2026, Kebut Proyek Baru

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |13:53 WIB
Produksi Migas Medco Naik 19 Persen di Semester I-2026, Kebut Proyek Baru
Produksi Migas Medco Naik 19 Persen di Semester I-2026, Kebut Proyek Baru (Foto: Public Expose Live 2026)
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JAKARTA - PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) mencatatkan produksi minyak dan gas (migas) sebesar 170 mboepd pada semester I-2026. Produksi ini tumbuh 19 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan porsi gas mencapai 72 persen dari total produksi.

Medco mempertahankan panduan 2026 untuk produksi minyak dan gas sebesar 165-170 mboepd dan belanja modal minyak dan gas sebesar USD415 juta.

"Kami tetap fokus pada pencapaian target operasional, disiplin biaya dan pengelolaan neraca yang sehat," kata Direktur dan Chief Operating Officer MedcoEnergi Amri Siahaan dalam Public Expose Live MEDC, Rabu (9/9/2026).

Peningkatan operasional ini turut mendongkrak kinerja keuangan perseroan. Pada kuartal pertama 2026, MedcoEnergi membukukan pendapatan sebesar USD668,3 juta, meningkat 19,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. 

EBITDA meningkat 5,7 persen menjadi USD351,1 juta, sementara laba bersih meningkat 282,3 pesen menjadi USD67,4 juta.

"Kami akan terus mengembangkan aset-aset inti dan menjalankan pertumbuhan secara disiplin untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan," katanya.

 

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