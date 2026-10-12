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MedcoEnergi Akuisisi 10 Persen Hak Partisipasi 4 Blok Migas, Ada Harta Karun Gas Terbesar

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 12 Oktober 2026 |10:01 WIB
MedcoEnergi Akuisisi 10 Persen Hak Partisipasi 4 Blok Migas, Ada Harta Karun Gas Terbesar
MedcoEnergi Akuisisi 10 Persen Hak Partisipasi 4 Blok Migas, Ada Harta Karun Gas Terbesar (Foto: Ilustrasi Medco)
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JAKARTA - PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) atau MedcoEnergi telah menandatangani kesepakatan dengan Eni S.p.A. untuk mengakuisisi hak partisipasi non-operator sebesar 10 persen di empat Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract/PSC) di Cekungan Kutai, Kalimantan Timur.

Berlokasi di cekungan gas yang produktif, keempat PSC tersebut, yaitu PSC Muara Bakau, Ganal, West Ganal dan East Ganal, mencakup aset produksi, pengembangan dan eksplorasi, termasuk penemuan gas berskala besar yaitu Geliga yang baru-baru ini diumumkan. 

Keempat PSC tersebut saat ini dioperasikan oleh Searah, perusahaan patungan yang baru dibentuk antara Eni dan Petronas.

CEO MedcoEnergi Ronald Gunawan mengatakan, transaksi ini melengkapi portofolio Medco di Indonesia serta memperluas kehadiran dalam rantai pasokan LNG yang telah terbangun dengan dukungan infrastruktur dan pengoperasian.

"Langkah ini juga memperkuat basis produksi jangka panjang kami dengan aset yang telah berproduksi dan proyek pengembangan gas berskala besar, sekaligus membuka potensi eksplorasi di Cekungan Kutai yang sangat prospektif, berkat keberhasilan eksplorasi terkini maupun berbagai prospek yang menjanjikan di masa depan," katanya di Jakarta, Senin (12/10/2026).

Transaksi ini akan efektif setelah terpenuhinya persyaratan-persyaratan yang berlaku, termasuk persetujuan Pemerintah Indonesia.
 

(Dani Jumadil Akhir)

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