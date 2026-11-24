Danantara Rampingkan BUMN, Kemnaker Ingatkan Hak Pekerja Tak Boleh Diabaikan

Kemnaker mengingatkan Danantara agar memastikan agenda perampingan atau streamlining Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak mengabaikan hak-hak pekerja. (Foto: Okezone.com/Danantara)

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara agar memastikan agenda perampingan atau streamlining Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak mengabaikan hak-hak pekerja. Selain menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak sesuai ketentuan, perusahaan juga diminta menjamin keberlanjutan karier, penyesuaian upah, dan kepesertaan jaminan sosial karyawan.

Ketua Tim Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) BUMN Kemnaker, Mujahidah Fauzi Islami, mengatakan transformasi dan pembenahan tata kelola BUMN harus berjalan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.

"Kemnaker memastikan transformasi BUMN berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap regulasi yang ada, terutama memperhatikan aspek ketenagakerjaan atau hubungan industrial," kata Mujahidah dalam forum diskusi di kantor Bappenas, sebagaimana dikutip dari keterangannya, Selasa (24/11/2026).

Menurut dia, perampingan organisasi dan konsolidasi perusahaan berpotensi memengaruhi struktur tenaga kerja. Karena itu, perusahaan perlu memetakan dampak kebijakan tersebut terhadap karyawan, termasuk ketika terjadi penggabungan entitas, perpindahan pegawai, maupun perubahan struktur organisasi.

Mujahidah menegaskan, komitmen no one left behind dalam transformasi BUMN tidak cukup hanya dimaknai sebagai upaya menghindari PHK. Perusahaan juga harus memastikan pekerja tetap memperoleh kepastian jenjang karier, penyesuaian upah, dan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan lainnya.