PLN Kantongi Efisiensi Rp1 Triliun, Pangkas 44 Anak Usaha Jadi 23 Entitas

PT PLN (Persero) mencatatkan efisiensi sekitar Rp1 triliun dari program perampingan entitas usaha (streamlining). (Foto: Okezone.com/PLN)

JAKARTA – PT PLN (Persero) mencatatkan efisiensi sekitar Rp1 triliun dari program perampingan entitas usaha (streamlining). Capaian tersebut melampaui target awal perusahaan, terutama berkat penataan bisnis di sektor pembangkitan dan energi primer.

Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PT PLN (Persero), Rakhmad Dewanto Haris, mengatakan program perampingan tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan menyederhanakan struktur bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional.

Saat program tersebut dimulai, PLN menargetkan pengurangan jumlah entitas usaha dari 44 menjadi 23 entitas. Penataan dilakukan dengan menggabungkan sejumlah perusahaan yang memiliki kegiatan usaha serupa atau tumpang tindih.

“Ini yang sudah kita hasilkan, jadi streamlining kita sudah menghasilkan kurang lebih sekitar satu triliun, lebih tinggi dari target, terutama dari sisi pembangkitan dan energi primer,” kata Rakhmad dalam forum diskusi di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (23/11/2026).

Dia menjelaskan, perampingan juga menyasar pembentukan perusahaan turunan atau cucu usaha yang memiliki kegiatan bisnis serupa dengan perusahaan induknya. Salah satunya terdapat pada sektor pembangkitan, ketika sejumlah anak usaha membentuk entitas baru untuk menangani kegiatan operasional dan pemeliharaan (operation and maintenance/O&M) pembangkit serta pengelolaan infrastrukturnya.